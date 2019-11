Chabelita Pantoja ha contestado en los platós de Ana Rosa Quintana a la petición de perdón de su hermano Kiko Rivera, que en Viva la vida quiso dar un paso atrás tras esa agresiva felicitación de cumpleaños en redes sociales que sorprendió a todos.

Kiko Rivera llamó a su hermana Chabelita en Viva la vida, pero la llamada no obtuvo respuesta. La joven ha esperado a comparecer en El Programa de AR para reaccionar a esta nueva actitud del DJ, que además aprovechó para volver a pedir matrimonio a su esposa durante el programa.

La cantante conocida como Isa P. se ha manifestado en shock por todo el tema, y confiesa que la conversación finalmente se ha producido. "Las últimas palabras que tenía de él eran su felicitación", explicó en Telecinco la hija de Isabel Pantoja, que ha retomado contacto por WhatsApp con su hermano para iniciar por fin el acercamiento.

Pero, por qué no cogió la chica el teléfono a su hermano?" Como él bien dijo, el día que yo fui y le di dos besos en plató él también dijo que no era el momento. Yo sabía que estaba en un plató", aclaró al respecto.

Con el cara a cara todavía pendiente, una enigmática Chabelita desveló que hubo no una, sino dos cosas que le molestaron. "A mí me han molestado dos cosas para que no las vuelva a hacer y yo tengo que saber lo que le ha molestado a él para que no repetirlo".

Sin abundar todavía en eso, la hija de Isabel Pantoja dijo que "al final, la familia es lo que uno va a tener siempre al lado".

Kiko, por su parte, ha contestado a las preguntas de esta reacción de Isa. "Ha sido bonito", dijo el DJ, que está en Madrid tras una larga estancia en Nueva York. Kiko no ha querido adelantar acontecimientos pero ha asegurado "querer un montón" a su hermana, confirmando un futuro encuentro del que todavía no se sabe nada.

A Pantoja también la han "pillado" las cámaras de Telecinco. La cantante ha respondido con varios gestos y una sonrisa, evidentemente complacida pero sin intención de hacer declaraciones, antes de meterse en el asiento del conductor de un coche y marcharse.