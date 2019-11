Después de finiquitar su contrato con Mediaset España, el futuro profesional de María Teresa Campos quedó en el aire. A pesar de que la veterana presentadora ha recibido varias propuestas durante estos meses, ninguno de los proyectos logró llegar a buen término. Este lunes, la comunicadora sorprendió a los espectadores al conectar telefónicamente en el programa Espejo Público que será madrina del estreno del programa Arusitys Prime, el nuevo programa de Alfonso Arús que se estrena el próximo viernes en Antena 3.

Esto supone el regreso de María Teresa Campos a la cadena 13 años después de su marcha: "Estaremos allí para desear suerte a Arús", dijo a Susanna Griso que aprovechó la ocasión para pedirle una entrevista en su programa: "Tengo el sofá preparado y así podemos hacer una entrevista en condiciones". En el caso de confirmarse su presencia, volveríamos a verla en las mañanas de Antena 3 tras el fin del magacine Cada día en el año 2005.

Griso también quiso hablar sobre el vídeo que compartió Alejandra Rubio este domingo en sus redes sociales en el que aparece bailando regaeton con su abuela: "Hace poco me paraban por la calle para preguntarme cómo estaba. Y yo no tenía ganas de ir a ningún sitio. Ahora me he propuesto salir y, vamos, ahora es que ni entro. Comemos en casa de Terelu todos los domingos y luego jugamos a las cartas. Pero Alejandra quiso que grabáramos. Me gusta mucho la canción", confesó.