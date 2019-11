Paulina Rubio atiza a sus exparejas en la letra de su nueva canción

Paulina Rubio vuelve a la escena musical con nuevo single y una nueva gira musical que la mantendrá ocupada viajando por todo el mundo hasta finales de septiembre de 2020. La cantante llegó a nuestro país la semana pasada para presentar su nuevo trabajo y concedió varias entrevistas en las que no dudó en hablar sobre su vida privada y sobre su relación con sus exparejas.

Especialmente polémica está siendo la letra de la canción que ha elegido para ser su primer single, "Si supieran", en la que ejerce de letrista y que reconoce estar inspirada en "la vida diaria". En ella, Paulina se dirige directamente a sus exparejas con frases lapidarias como: "Yo no sé qué le pasó a mi ex. Se hizo amigo de mi otro ex. Se juntaron MasterCard y Visa. Y eso es lo que me da risa (…) Yo no sé qué le pasó a ese bobo. Que se junta con el otro bobo. Muchas amigas en la foto. Pero están durmiendo solos".

Paulina no quiso confirmar el nombre de los protagonistas de su canción, pero en ella hay las suficientes pistas como para saber que se dirige a Colate y Gerardo Bazúa, padres de sus dos hijos. Pese a ello, la cantante se mantiene firme: "No diré quién es el bobo... es algo de sátira", declaró a ABC. "Lo que hagan mis exparejas está muy bien si es lo que ellos quieren hacer. Hablan de mí mucho, siempre... será que me utilizan para salir en la tele y en los medios".