Makoke muestra el espectacular resultado de su operación de pecho

Makoke se sometió hace unos días a una operación de pecho y ahora muestra el resultado en una exclusiva en la revista Lecturas acompañada de su pareja Tony Spina. Aunque durante los primeros días se habló de un posible aumento de pecho, en realidad se ha tratado de una mastopexia, una intervención que consiste en una reinserción de piel, en su caso de nueve centímetros, en cada pecho.

El italiano ha estado en todo momento a su lado durante la operación: "No me he aumentado el pecho, me lo he subido porque tenía mucho y estaba caído. Tengo menos pecho que antes, pero más recogido y redondito. Antes lo tenía un poco desparramado y no podía ir sin sujetador (…) No podía dormir de lado y me tocaba el pecho con la barbilla. Ahora me vais a ver con escotes hasta el ombligo, me apetece mucho, no los he podido llevar nunca. Ya me operé hace 19 años, cuando nació Anita".

Desaparecidos ya los inconvenientes que en su día a día le originaba su pecho, Makoke admite estar más feliz que nunca por su mejora física, y confiesa estar muy enamorada de Tony Spina: "Debería haber roto con Kiko hace diez años y no perder el tiempo. Las dependencias en el amor no son buenas. El amor ha de ser libre. Si estoy con una persona es porque quiero, no porque dependo de ella. Mi relación con Tony es desde la libertad y desde el amor verdadero. No hay rencores, celos, toxicidad".

Él añade: "No me imaginaba que estaría tanto tiempo con Makoke. Creía que era una atracción instantánea. Ambos confiesan que el secreto de su relación es que viven en casas separadas: "En la misma casa a las 24 horas acabas discutiendo por cualquier tontería. No sé cómo sería la relación de Makoke con Kiko pero ella parecía cohibida".