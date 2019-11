Hace unos días Mar Torres sorprendía a la comunidad de Instagram haciendo su perfil público y accesible para todos los usuarios. Durante años, la joven había mantenido en privado su vida y sus fotos, dando permiso para disfrutar de sus instantáneas únicamente a sus amigos y gente más cercana. Días después, sale a la luz el motivo de su decisión: ha roto su relación con Froilán.

"Mar Torres ya no está con Froilán", ha contado en exclusiva la periodista y colaboradora de esRadio Paloma Barrientos durante la Crónica Rosa de Es la Mañana de Federico este miércoles. "Se ha soltado porque ya no están juntos", ha dicho haciendo referencia a la última fiesta a la que asistió este fin de semana junto a sus nuevas amigas Oriana Marzoli y Violeta Mangriñán. "No sabéis cómo está Froilán de estabilizado, de centrado... Ya no hace noche", ha apuntado Barrientos. "¿Que no hace noche? Si está en el Teatro Barceló de Madrid día sí y día también", le ha rebatido entre risas su compañero Daniel Carande.

La apertura al público de su cuenta de Instagram impactó a los usuarios de las redes sociales que pudieron ver, por primera vez, las explosivas imágenes que comparte con sus seguidores. Entre las fotos que más han llamado la atención a los medios de comunicación y al público en general es en la que aparece en bikini subiendo por una escalera y en la que muestra su trasero en primer plano.