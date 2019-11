Se avecinan problemas para María Jesús Ruiz. Sálvame mostró a la modelo y ganadora de Gran Hermano una imagen de Curro, su actual pareja además de community manager, en una situación de lo más comprometida.

Todo parecía ir bien para María Jesús Ruiz, totalmente enamorada de Curro tras dos tempestuosas relaciones, las mantenidas con los empresarios Gil Silgado y Julio Ruz. Curro llegó de la nada para sacar a María Jesús de esa etapa oscura en su vida.

Y es que, según se dijo en Sálvame, Curro en realidad es un hombre casado y sigue viéndose con su mujer, Yoli. Algo que habría mantenido oculto a María Jesús, que se enteró en directo de que la persona con quien sale lleva una doble vida. Su rostro fue del asombro al dolor más absoluto.

"No puede ser", apenas acertaba a decir María Jesús. Cuando fue atando cabos, como el hecho de que Curro jamás la ha llevado a su casa, la ex miss fue aceptando la idea. "Estoy tan decepcionada... no me lo creo". María Jesús salió de plató para hablar con su novio, que aseguró a la modelo que está separado y que tiene la sentencia de divorcio.

Además, y para ahondar aún más en el drama, el colaborador Kiko Hernández mostró un audio de la hermana de Yoli, la supuesta exmujer de Curro, asegurando que la mujer sigue casada con él... e involucrando a Maria Jesús en lo que sería un nuevo gran engaño, explicando que ella lo sabe y que hasta ha hablado con su hermana.