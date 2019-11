Alba Carrillo airea lo que Rocío Carrasco ocultaba sobre sus hijos

La guerra entre Rocío Carrasco y sus hijos Rocío y David Flores siempre había sido narrada desde una perspectiva, la de ellos y su padre, Antonio David, con quien se fueron a vivir voluntariamente nada más cumplir la mayoría de edad. Pero ahora, por primera vez, se sabe el punto de vista de la hija de Rocío Jurado, que siempre se ha caracterizado por guardar silencio ante la tormenta de turbios rumores que tal situación ha generado.

Bien es cierto que ha sido la inefable Alba Carrillo la responsable de contarlo. Lo ha hecho en la casa de Gran Hermano, donde como es sabido está también Antonio David. La modelo, en plena conversación con Noemí y Estela, ha considerado que Rocío Carrasco es una madre mucho mejor de lo que se ha dicho... y una que se "está comiendo kilos de mierda".

Los halagos de Alba eran extensibles también a Fidel Albiac, marido de Rociíto y una de las figuras más enigmáticas en la lucha de la hija de Rocío Jurado con su ex y sus hijos. Ambos han sido "tratados injustamente" por la opinión pública. "Puedo decir que es una madraza como pocas", dijo la madrileña en la casa de GH.

"Dijo que yo venía con instrucciones, si se refiere a Rocío Carrasco ella jamás me ha dado instrucciones, ni me ha hablado mal de él, ni me ha aleccionado", dijo una enfurecida Alba en el confesionario, evidentemente dispuesta a hablar mal de un Antonio David incómodo con el hecho de que Alba y su ex sean amigas desde tiempos de Hable con ellas.

"El comportamiento de Antonio David es totalmente deleznable, ha sobrepasado todas las barreras y porque le he frenado en seco, yo nunca he hablado de cosas personales de él. Para mí es una persona que no es digna de mi confianza y con la cual no voy a hacer ninguna intención de arreglar nada", dijo sobre su compañero de concurso.

Según la versión de Alba, la decisión de no hablar con sus hijos no viene de éstos sino de la propia Rocío Carrasco, para así evitar a los chicos el sufrimiento de dejar la casa y el tener que elegir entre ella o su padre, Antonio David.

Algo a lo que se ha opuesto frontalmente Rocío Flores, que asegura que la decisión de dejar el domicilio materno y vivir con su padre nació de ella y de nadie más. "A mí nadie me separa de nadie. Lo que diga Alba me da exactamente igual. Qué sabrá Alba", dijo una de las aludidas, Rocío Flores, tras conocer las palabras de Alba en la casa.

Pese a la buena intención de Alba Carrillo, puede que estas declaraciones sean contraproducentes en su relación, dada la extrema discreción que siempre ha caracterizado a Rocío Carrasco y Fidel Albiac. Los nervios, o quizá la estrategia dentro del concurso de la madrileña, le han llevado a dar un paso del que podría arrepentirse.