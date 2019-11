Tamara Falcó: "El año pasado se me olvidó encargar el pavo de Navidad"

Tamara Falcó asistió a la inauguración de la exposición de fotografía organizada por la marca de electrodomésticos LG, de la que es protagonista. Como era de esperar, la hija de Isabel Preysler contó con gran sentido del humor lo mucho que ha disfrutado en Masterchef. "De verdad que requiere mucho esfuerzo, y ahora se ven los resultados. Reconozco que he tenido mucha suerte con el equipo, he tenido unos compañeros maravillosos. La experiencia es muy dura, tanto a nivel físico como psicológico. Hay menús muy complicados, y el esfuerzo es brutal. No solo es cocinar, hay que tener equilibrio en todo. Es un gran reto". De esa manera lo explicó.

Tamara Falcó comentó la ilusión que le hizo la aparición de su primo Álvaro. "Es cono un hermano para mí, él es hijo de mi tía Beatriz, nunca me lo hubiera imaginado, la sorpresa fue enorme". La Navidad la pasarán en familia, y tiene muy claro que no va a ser ella la responsable de cocinar. "El año pasado se me olvidó encargar el pavo y no sabéis la cara que puso mi madre", comentó entre risas. Menos mal que el padre de mi cuñado Fernando, el marido de mi hermana Ana, apareció con dos pavos de 12 kilos cada uno, y como cocina tan bien porque, como sabéis, tiene un restaurante, la cena fue estupenda. La receta la heredó de su abuela". Y remató: "A mí cocinar me gusta mucho, pero requiere mucha práctica, y hay que tener tiempo".

De su experiencia en el programa y su tonteo con Jordi Cruz, dijo que ente ellos no había nada en absoluto, que es todo totalmente anecdótico, y que lo único que hay es una buena amistad.

Tamara apareció con vestido largo de brillos que llamó la atención, y lo curioso es que hacia juego con la chaqueta que llevaba el diseñador Juan Avellaneda. "Es una colaboración que he hecho con Juan, con el que he entablado una gran amistad, y espero que a la gente le guste. Es posible que hagamos una presentación, estamos en ello, realmente queremos hacer cápsulas, de cara a Primavera-Verano, esto ha sido más espontáneo de cara a Navidades,. No sé si nos va a dar tiempo. Disfrutamos mucho trabajando juntos".