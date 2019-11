Un jueves más el gran protagonista de la noche de expulsión en Gran Hermano VIP volvió a ser Hugo Castejón y sus disputas con el resto de concursantes. Especialmente duros han sido sus enfrentamientos con Adara, la que un día fuera su amiga, y Mila Ximénez, que acusa a su compañero de "provocarle continuamente". Tal ha sido la tensión que ha vivido esta semana en la casa de Guadalix de la Sierra que Mila ha tenido varios ataques de ansiedad, hasta el punto de amenazar con abandonar la casa si Hugo no era el expulsado este jueves: "Déjame en paz, deja de perseguirme, no se puede acosar 24 horas ¡Es imposible!", le llegó a decir. Y es que parece que Hugo no soporta que Mila y Adara cada vez sean más cómplices y hayan unido fuerzas en su contra.

Para alegría de Mila y del resto de compañeros, la audiencia decidió expulsar por segunda vez a Hugo Castejón que se mostró muy decepcionado con la decisión: "Ha sido muy difícil tener a toda la casa en contra", dijo a Jorge Javier Vázquez antes de abandonar la Guadalix definitivamente. Ya en plató, analizó las razones de la ruptura de su amistad con Adara: "Cuando entré en la repesca tenía a toda la gente en contra menos Adara, Pol y Joao. Pasadas dos semanas me quedé completamente solo. Me ha afectado mucho lo que ha hecho Adara. No lo entiendo. No sé qué ha pasado", aseguró.

El programa mostró un audio de Adara y el maestro Joao captado en una zona sin cámaras y cuando pensaba que no les grababan en el que la concursante le dedicaba improperios a su amigo: "Es un puto loco", "está obsesionado con la televisión", "es un provocador", "quiero alejarme de él pero no sé cómo se vería ese giro en el exterior", fueron algunas de sus frases.

¡Hugo ha visto las imágenes donde Adara habla de él! ¿Qué pensáis? o hubiera flipado como él

Tampoco es para tanto#GHVIPGala12 pic.twitter.com/He5cfOzp7n — Gran Hermano (@ghoficial) November 22, 2019

"Creo que la gente se describe con sus palabras. Me ha dolido todo lo que ha dicho", dijo Hugo visiblemente afectado. "Es vergonzoso. Cuando una persona es desleal y solo piensa en salvarse de la quema al final creo que puede llegar a ganar el concurso, pero cuando pasen los años se dará cuenta de lo que ha hecho. A ella le interesó dar un giro a su concurso y decidió ponerse en mi contra. Adara ha montado muchas broncas ella sola. Siempre estuve a su lado cuando tuvo conflictos, independientemente de que los provocase ella. Eso es ser fría y calculadora".