Una conversación telefónica destapa toda la verdad sobre el novio de María Jesús Ruiz

María Jesús Ruiz ha vuelto a sufrir otro revés en el terreno amoroso. Este miércoles, Sálvame mostró a la ex miss España una imagen de Curro, su nueva pareja, en la que se demostraba que es un hombre casado y lleva una doble vida. Al parecer, sigue viéndose con su mujer, Yoli, algo que había mantenido oculto a su nueva novia. "No puede ser", decía María Jesús muy sorprendida."Estoy tan decepcionada... no me lo creo".

Una vez terminado el programa, la modelo abandonó el plató de televisión en un taxi desde el que se puso en contacto con Yoli, momento que fue captado por la periodista Laura Fa que le acompañaba en el vehículo: "María Jesús y Yoli hablaron de cuánto tiempo llevaban juntas cada una con Curro. De la relación que tienen ambas desde que están con él y María Jesús le dijo que le conocía desde que salió de GH DÚO".

"Yo estoy casada con él y estamos buscando hijos", le decía la mujer de su novio a través del teléfono. "Él me ha dicho que está divorciado y que me va a mandar la sentencia de divorcio", contestaba María Jesús. Yoli dio un paso más allá y acusó a María Jesús de estar mintiendo: "Tú has hablado conmigo en varias ocasiones". Algo que la modelo negaba: "Mi mano no ha marcado nada dirigido a ti, pondré en tela de juicio que él haya cogido mi teléfono y haya escrito eso".

Pero los disgustos para María Jesús no terminaron ahí: en un momento de la conversación Yoli confesó que Curro se encontraba en esos momentos en su casa. Finalmente, y tras las insistencias de la miss España, Curro se puso al teléfono: "¿Curro? ¿Curro eres tú?", preguntaba con la cara descompuesta. "¿Sí?", respondió él. Al verse descubierto, Curro colgó el teléfono dejando a María Jesús destrozada.