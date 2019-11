Lo que Olga Moreno ha "tapado" sobre Rocío Carrasco: "No entiendo tanta maldad"

Durante los más de 20 años que lleva junto a Antonio David Flores, su mujer, Olga Moreno, siempre se ha mantenido en un segundo plano y apenas se ha pronunciado sobre la guerra judicial de su marido con Rocío Carrasco. Testigo del sufrimiento de su esposo, este sábado romperá su silencio en una entrevista en exclusiva que ofrecerá a Sábado Deluxe.

Este viernes, Olga se puso en contacto con Sálvame Diario para confirmar su presencia en el plató: "Estoy muy nerviosa, nunca jamás me habría imaginado ir al Deluxe porque no me siento preparada y nunca lo he hablado con Antonio David porque no hacía falta. Pero quiero expresarme y contar el marido que tengo, los hijos que tengo y me parece muy fuerte todo lo que se está diciendo", afirmó entre lágrimas.

Olga ha decidido hablar alto y claro sobre la figura de Rocío Carrasco y dice no entender "tanta maldad": "En mi casa nunca se ha hablado mal de ella, todo lo contrario. Hemos tapado mucho y yo he tapado muchísimo. Lo que tiene que hacer es luchar por el cariño de sus hijos", afirmó haciendo referencia a Rocío Flores y David Flores, con los que mantiene una estupenda relación y a los que cuida como si fueran sus hijos.

Emocionada y con la voz entrecortada, la pareja de Antonio David asegura que han pedido en varias ocasiones a Rocío Carrasco que cese en la guerra con su ex marido: "Hemos dicho mil veces ‘para ya’, por privado, por abogado… Ya está bien. No se puede contar todo, no porque no quiera, es porque no se puede. Contarlo todo es imposible. Si se supiera todo lo que ha pasado la gente me entendería perfectamente".