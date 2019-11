Gloria Camila: "No callo porque tenga miedo, sino por educación"

Gloria Camila, un año más, ha vuelto a asistir al SICAB, la muestra de caballos de Pura Raza Española más importante del mundo. La hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano apareció con un nuevo look, al haberse cortado el pelo y cambiarlo de color, que ha sido un gran acierto. "Lo necesitaba, lo estuve pensando y decidí hacerlo, y me siento muy bien. He vuelto a empezar de cero y me encuentro mejor que nunca con mi familia, mis amigos y mi trabajo".

Al preguntarle si su apellido le ha beneficiado o perjudicado en algunos aspectos laborales, Gloria Camila de manera rotunda lo negó. "Pienso que siempre me ha beneficiado, he sido bien recibida en todos los sitios, no tengo queja, y eso se lo debo a mis padres por todo el cariño que le siguen teniendo a mi madre. Y a mi padre igual, que es una bellísima persona. El recuerdo de mi madre sigue muy presente a pesar de hacer 13 años que ya no está, me acuerdo permanentemente de ella y la echo mucho de menos. Mi padre me da muchos consejos, él lleva mucho vivido, es un padre excelente". De esta manera lo explicó.

Gloria Camila se mostró cauta en el momento de hablar de relaciones. "Cuando tengo pareja, me entrego al 100%, aunque no voy a hablar de eso. Lo que sí puedo decir es que tengo muchas ilusiones en este momento, no hay nadie en mi vida y no busco nada. Después de esa relación de 4 años, lo que estoy haciendo ahora es quererme a mí misma y lo estoy aprendiendo. Ahora soy yo, luego yo, y siempre yo. Mi familia ha sido la que me ha ayudado en todo momento, y el Reiki, que lo practico desde hace tiempo, me ayudó mucho con todo el tema de mi hermano. No he tenido que recurrir a ningún tipo de terapia, porque los mejores psicólogos han sido mi familia. Estoy abierta a todo lo que pueda venir, nunca me cierro a nada, sí surge me parecerá muy bien. Hace un año vine al SICAB con pareja, y está sola, y estoy feliz. Es cierto que se vive de una manera diferente, pero repito, que estoy feliz, declaró.

Al preguntarle por la compra de la casa de su ex novio Kiko, su respuesta fue muy concisa. "No voy a hablar de nada. Cuando la ignorancia habla, la inteligencia calla. Yo pienso que lo más inteligente es callar. Me han acusado de muchísimas cosas que no son ciertas, y hablaré donde lo tenga que hacer. He demandado, entre ellas por falta al honor, la privacidad, porque esa persona ha hablado no solo de mí, también de mi padre, de mi hermano que está enfermo. Tengo un abogado súper bueno, y todo lo que sale publicado o se comenta, se lo envío, y él ya sabe lo que tiene que hacer. Afortunadamente lo que tengo es un ángel, que siempre me acompaña, que es mi madre. Hablo mucho con ella, le escribo notas y se las llevó al cementerio".

La hija de Ortega Cano, tiene muy claro cómo tiene que ser su forma de actuar. "Lo que sí quiero aclarar es que yo no mando a nadie para que hable de nada, no tengo portavoz, ni falta que hace, simplemente no hablo porque tenga miedo, lo que sí tengo es más educación".

Gloria Camila y el periodista Carlos P. Gimeno | Archivo

La relación con Rocío Flores es inmejorable, se llevan muy bien desde pequeñas. "A Rocío la considero mi hermana, nos hemos criado juntas. Le he dicho que ese señor (refiriéndose a su ex novio Kiko), que es un provocador nato, y como es lógico a ella le duele cuando se meten con su padre, en los debates de GH. Perdió los nervios con Kiko, a Rocío la conozco muy bien, y repito que le duele cuando se meten con lo suyo y lo defiende. Al preguntarle por su hermano José Fernando, sin entrar en detalles, comentó que estaba mucho mejor. Un año más Sevilla se ha convertido en el lugar de encuentro para los especialistas del mundo del caballo de pura raza española, que al año próximo cumplirá su 30 aniversario, al que está previsto la presencia de la Infanta Doña Elena de Borbón.

Este año los premiados han sido Carmen Posadas, el matador de toros, José María Manzanares, y Álvaro Domecq, entre otros. Muchos invitados, como Olivia de Borbón y su marido Julián Porras, el torero Miguel Abellán, Astrid Klisans, que acudió sola sin su marido Carlos Baute, Juncal Rivero, Paloma Lago, y muchos más. Un año más la acogida por parte del público no ha podido ser más satisfactoria, y el número de visitantes ha superado al del año anterior. Enhorabuena.