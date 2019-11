La revista ¡QMD! presenta de nuevo en portada a María Jesús Ruiz, de quien se preguntan si es víctima de un chantaje o bien una montajista. La modelo y ganadora de GH Dúo descubrió de repente y en directo que su actual novio, Curro, su community manager, está casado con una mujer llamada Yoli. Él dice y sigue diciendo que está divorciado, pero no es esa la versión que maneja Sálvame ni tampoco la primera vez que María Jesús es acusada de tal cosa, es decir, de hacer un montaje: ahí están los casos de Julio Ruz (que también tenía pareja) o Gil Silgado (cuando se hizo exclusivas arremetiendo contra él para luego irse de viaje a Portugal con el empresario).

La hermana de la mujer de Curro confirmó que seguía casado, algo que la modelo supuestamente no sabía. Su reacción fue verosímil, pero muchos se preguntan si lo ocurrido esa tarde en Sálvame no fue una interpretación digna de Goya. Eso especula la revista ¡Qué me dices!, que desconfía –como algunos colaboradores del programa– de la reacción de María Jesús. Yoli, la mujer de éste, por otro lado, sostiene que María Jesús y ella hablaron previamente, y por tanto la modelo era consciente de dónde se metía: "Tú y yo hemos hablado. Me has dicho que no teníais nada". "Mándame el pantallazo" replicaba la andaluza.

La revista Pronto lleva a su portada a Chenoa a colación de las dramáticas declaraciones de su padre biológico, ahora que la cantante ha anunciado su boda. José Carlos Corradini prepara una autobiografía que podría empañar el gran momento de Chenoa y Miguel Sánchez Encinas. Dice que vive en un apartamento de 15 metros cuadrados y que su hija se ha desentendido de él, entre otras cosas.

Corazón TVE ofrece una entrevista con la actriz Silvia Abascal, que hace tiempo sufrió un grave ictus que ha conseguido superar. "Ahora sí temo que me pase algo por mi hija", dice después de haber sido madre. Además, Tamara Falcó asegura que es "bastante pija y frívola" en otra entrevista.