Rocío Carrasco, muy molesta con las filtraciones de Alba Carrillo en 'GH VIP'

La guerra personal que mantiene Alba Carrillo con Antonio David Flores por la amistad de ella con Rocío Carrasco está en su momento más álgido. Los comentarios de la modelo sobre el infierno judicial y personal de su amiga y el ex guardia civil son constantes y cada vez que tiene la oportunidad, saca los trapos sucios para atacarle. "Eres un 'vende penas', llevas 20 años dando pena", espetó Alba el pasado domingo.

Esto fue precisamente lo que le afeó un espectador en el Debate del domingo, ya que Rocío Carrasco siempre ha llevado sus problemas familiares con la mayor discreción. "¿Cómo crees que se tomará tu amiguísima Rocío Carrasco todo lo que has rajado de ella?", preguntó este usuario de Twitter levantando el aplauso del público. Con cara de circunstancia, Alba respondió que "no he rajado de ella, así que sin problema". "No se va a tomar a mal lo que he hecho aquí, 100%". "¿Cómo crees que se está tomando Rocío el hecho de que hables de ella?", le preguntó Jordi González, a lo que ella contestó: "Lo que siempre he hecho es hablar con cariño y las cosas que he dicho han sido buenas, así que no creo que se lo pueda tomar a mal".

Sin embargo, Rocío Flores tiene una opinión muy distinta de cómo le está sentando a su madre que se la esté mencionando tanto en el programa. "Conozco a mi madre mejor que nadie, y te digo yo que no le hará ni puñetera gracia que hable de ella en la casa", aseguró la joven, que no soporta ver cómo Alba utiliza sus problemas familiares para atacar a su padre. "Respecto al trabajo le digo que mi padre es un personaje público que, como tal, ha hablado de su vida pero lleva 20 años trabajando en televisión como colaborador", respondió también Rocío Flores ante el comentario de Alba hacia Antonio David en el que dijo que "trabaja menos que la chaqueta de un guardia civil".

Cabe recordar que Alba ha incumplido la regla de oro de Rocío Carrasco: no hablar de sus miserias en televisión. Hace apenas unos días, fue la misma Alba quien aireó que la decisión de Rocío de no hablar con sus hijos no viene de éstos sino de ella misma, para así evitar a los chicos el sufrimiento de dejar la casa y el tener que elegir entre ella o su padre, Antonio David. La hija mayor de Antonio David y Rocío Carrasco lo desmintió y aseguró que la decisión de dejar el domicilio materno y vivir con su padre nació de ella y de nadie más. "A mí nadie me separa de nadie. Lo que diga Alba me da exactamente igual. Qué sabrá Alba", dijo la aludida tras conocer las palabras de Alba en la casa.