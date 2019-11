Belén Esteban cuenta la verdad sobre la implicación de su hija en el caso Cantora

El caso Cantora ha revolucionado internet en las últimas horas y cada vez se arroja más luz sobre la identidad de Isma, el joven que supuestamente habría suplantado la identidad de la modelo rusa Victoria Perusheva para acercarse a través de las redes sociales a rostros conocidos como Miguel Ángel Silvestre, Suso Álvarez, Alejandro Albalá, entre otros, con los que llegó a tener conversaciones subidas de tono.

En un primer momento se habló de que el joven es un amigo muy cercano a Andrea Janeiro, tal y como él mismo habría ido proclamando, pero fue su madre Belén Esteban quien desmintió esta información en Sálvame. "Me parece vergonzoso, a este señor ni le voy a nombrar. Se acercó a mi familia para hacerse amigo, pero hace unos años nos dimos cuenta de todo y nos separamos de él", confesó la colaboradora vía telefónica con su programa. "Estoy muy contenta de que desde hace años no forme parte de nuestro entorno, mi familia y yo no tenemos nada que ver con este personaje", sentenció.

El protagonista del caso Cantora podría haber ido más allá y según Gema López, ya se habría puesto en contacto con dos representantes de famosos para negociar su participación en Supervivientes. "Se le da confianza porque es muy joven pero descubren que va contando ciertas cosas privadas", añadió la colaboradora, quien confirmó que Isma también se puso en contacto con Hugo Castejón, último expulsado de GH VIP.

La versión de Ismael

A pesar de haber cerrado su perfil de Instagram por la gran cantidad de mensajes que he estado recibiendo desde el lunes por la noche, Isma dio su versión al programa Cazamariposas. Todo se habría iniciado cuando una influencer publicó una foto suya con el texto: "sí, soy Cantora", aunque él aseguró no tener ni idea de lo que estaba pasando y que la foto está manipulada.

Isma está siguiendo las instrucciones de su abogada y aseguró que no tiene Twitter, ya que se lo cerró cuando Andrea Janeiro cumplió la mayoría de edad porque también le atacaron entonces. El joven se acercó a la comisaría de Pozuelo para poner una denuncia y aseguró que ha denunciado el hashtag #CasoCantora, que durante toda la mañana del martes fue trending topic, a los usuarios que lo han utilizado, a varios influencers. "Habrán podido hacer una bromita de esto, pero se les ha ido de las manos y ya me encargaré de que paguen por ello", confesó Isma.