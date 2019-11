Jorge Javier advierte de los peligros de la Navidad con una inquietante foto

Estas Navidades van a ser diferentes para Jorge Javier Vázquez ya que el 3 de diciembre volverá a pasar por quirófano para mejorar la situación de uno de los stents que le colocaron en la cabeza cuando sufrió un ictus. A pesar de esta delicada situación, el presentador de Telecinco regresará a la televisión el 19 de diciembre para ponerse al frente de la gran final de Gran Hermano VIP, una de las ediciones con más éxito de audiencia de su historia.

Después, Jorge Javier pasará una larga temporada de vacaciones para descansar y recuperarse por completo, coincidiendo con las fiestas de Navidad. Y para rebajar un poco la tensión en torno a su operación y hacer reír a sus seguidores, el presentador publicó una fotografía antigua en la playa antes de su drástica pérdida de peso. "Recordad, se acerca la Navidad", escribió con mucho sentido del humor para alertar de que en estas fechas es muy fácil coger varios kilos de más. La diferencia entre esta foto y las actuales es muy notable.

Aunque ahora se lo toma con humor, el presentador ha reconocido en varias ocasiones que uno de sus conflictos más íntimos es su "insana relación con el peso y la comida". Es notoria la pérdida de peso del presentador de Sálvame a lo largo del último año, sobre todo desde su ruptura con Paco, su pareja.

"Llevo tantos años luchando contra los kilos que ya ni me acuerdo", aseguró en su blog de la revista Lecturas el pasado mes de febrero. "Ahora estoy en mi mejor momento y, en vez de provocarme alegría, hace que mi inquietud aumente porque me veo obligado a no bajar la guardia". Un proceso que implica luchar contra un enorme "complejo de culpa" que los mensajes y halagos de sus numerosos fans en redes sociales, así como los propios espectadores, no hacen sino complicar: "Yo me tomo tanto los mensajes como esas palabras no como un halago sino como una advertencia. Lo que para ellos es un piropo para mí es un motivo de alarma porque siempre aparece una voz amenazadora en mi interior que me recuerda que vaya con cuidado".