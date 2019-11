María José Suárez está unos días en España por motivos profesionales. Desde que se casó con el empresario catalán Jordi Nieto, el matrimonio se trasladó a vivir primero a Miami. En la actualidad, su residencia la tiene en la Republica Dominicana. "En esta ocasión, al estar más tiempo, me he traído a mi hijo Elías, que se ha quedado en con mi madre y mis hermanas y así todos disfrutan; él con los primos se lo pasa muy bien. He venido a presentar la colección de novias, y después regresaremos todos para Navidad.

María José Suárez habló sobre sus planes. "En enero presentaré la colección de primavera- verano, que es nuestro fuerte. La verdad es que trabajo mucho desde la distancia, tenemos muchas reuniones por videoconferencia, y allí también tengo gente conmigo, y eso es fundamental. Reconozco que echo de menos España, vivo bien, pero todo cansa". Así lo explicó.

La modelo montó su negocio de ropa diseñada por ella hace unos años, y la propia María José dice que lo hizo con mucho cariño. "Me planteo venir más ahora que mi hijo ya tiene 2 años y se puede quedar con mi madre. El tener ahora mismo un bebé no me lo planteo, si viviera en España no lo dudaría porque las circunstancias serían muy diferentes. Mi familia va mucho a verme, mi madre ha estado 2 meses y le ha venido muy bien el estar con su nieto, sobre todo después del fallecimiento de mi padre. Un traslado a España por el momento no es posible, Jordi tiene su trabajo en Latinoamérica y es más cómodo vivir allí. Nos hemos adaptado muy bien en vivir en ese país, además estoy muy contenta con mi matrimonio, de vez en cuando tenemos nuestras diferencias como cualquier pareja, pero no deja de ser lo normal".