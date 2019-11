Can Yaman desata la locura en España: define a su mujer ideal y da un disgusto a sus seguidores

El actor turco Can Yaman llegó a nuestro país el pasado lunes rodeado de una gran expectación después del éxito que han alcanzado las telenovelas turcas en la televisión española. Tal es el interés que genera el intérprete, que tuvo que ser escoltado por la policía a su llegada al aeropuerto de Madrid Barajas-Adolfo Suárez ante la multitud de fans que se acercaron para recibirle y conseguir hacerse una fotografía con él.

Can Yaman fue recibido en las instalaciones de Mediaset España como una auténtica estrella como parte de la promoción de las dos nuevas series que estrena Divinity, We all fall in love e Inadina Ask, y su participación en Volverte a ver, programa presentado por Carlos Sobera. Un acto al que asistió Chic y en el que confesó sentirse abrumado ante el cariñoso recibimiento: "No todos los actores turcos pueden vivir esto. A la gente en Turquía le parece imposible que nuestras series despierten tanta atención en Europa".

Reconoció sentir "tristeza" al no poder corresponder a todos los fans que se acercaron al aeropuerto a saludarle: "No pude por seguridad. Pero creo que ese amor hay que corresponderlo. Estoy orgulloso de tener cerca a mis seguidores. No me gustaría ser uno de esos actores que salen a ver a su público. Hay que acabar con ese tabú y ver a los fans desde el lado humano. Aunque tiene su lado negativo porque no puedes salir a comer, a tomar algo con normalidad. Pero hay que tener un carácter fuerte y corresponder al interés de la gente con calma".

Al ser preguntado sobre nuestro país, declaró estar "enamorado" de Madrid: "Es una ciudad muy dinámica. Muy viva" y se mostró apenado al no poder "disfrutar de ella como hubiera querido": "No he podido salir a degustar la gastronomía local. Tampoco he podido conocer demasiado a las mujeres españolas, pero me parecen muy pasionales y cálidas. Me hubiera gustado conocerlas más. Si tienes una amiga, me la puedes presentar", bromeó.

Al describir cómo es "su mujer ideal", Can Yaman las prefiere "graciosas, sinceras y que no se estresen": "Nunca presumo sobre si me gustan ciertas chicas. Puede que conozca a una chica que reúna todas las pautas que te he dicho y aunque sea una modelo, no me guste. Por eso me cuesta tanto hablar de un prototipo, me gusta experimentar nuevas cosas y conocer a gente nueva. No tengo unos criterios fijos para decir cuál es la mujer ideal para mí".

Para disgusto de sus admiradores, "tendrá que cortarse pronto la coleta", y es que según confesó, "tiene que hacer el servicio militar obligatorio en Turquía" en los próximos meses: "Me han propuesto donarla a una causa benéfica. Tengo que raparme y quitarme la barba".

Sus próximos estrenos de Divinity

El apasionado romance de dos jóvenes, pese al odio que se profesan sus respectivas familias, es el eje argumental de We all fall in love (Hangimiz Sevmedik), serie cuyos derechos de emisión han sido adquiridos por Mediaset España y que llegará a Divinity próximamente.

Can Yaman como Tarik y Selen Soyder (Kocamin Aylesi) en la piel de Itir encarnan a esta pareja profundamente enamorada que ha crecido en el mismo vecindario. Seguros de su amor, deciden casarse en secreto, ya que sus respectivos progenitores, Adile, padre de Tarik, y Münir, madre de Itir, se odian desde que hace 36 años su amor se truncó y tomaron caminos distintos, un hecho que ignoran sus hijos. Tras sellar su relación, los dos jóvenes buscarán la manera de contar la verdad sobre su relación a sus padres y estrechar el vínculo entre ambas familias.

Amor, odio, malentendidos y desencuentros son los principales ingredientes de Inadina Ask, comedia romántica con Can Yaman y Acelya Topaloglu en el elenco estelar. La acción arranca cuando Defne Barutçu, una joven informática, comienza a trabajar en Aras Technology, compañía dirigida por el apuesto y mujeriego Yalin Aras. En su primer día de trabajo, la joven llega tarde y protagoniza un desafortunado desencuentro con Yalin, ignorando que él es su futuro jefe. Completamente opuestos entre sí, ambos mantendrán diversos conflictos hasta que paulatina e irremediablemente se abran al amor.