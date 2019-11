Rocío Carrasco vuelve a la carga: las consecuencias de la última entrevista de Olga Moreno

Olga Moreno siempre se ha mantenido muy prudente y discreta en el conflicto que enfrenta a su marido Antonio David Flores con su ex mujer Rocío Carrasco. A raíz del paso del ex guardia civil por la casa de Gran Hermano VIP, la empresaria decidió hablar en Sábado Deluxe, cansada de las críticas que están recibiendo tanto su marido como su hijastra Rocío Flores, con la que mantiene una estupenda relación.

Una entrevista que le podría salir muy cara ya que, a las dos demandas que le interpuso Rocío Carrasco hace unos años de 150.000 euros cada una, se le podría sumar una nueva, tal y como publica la revista Semana. Según cuentan a la revista, dicha medida podría hacerse extensiva a los colaboradores que participaron en el programa. Sin embargo, tal y como aseguró la propia Olga, era una entrevista que debía haber ya que no podía consentir "que se tachara a Rocío Flores de agresiva".

"Se han dicho tantas cosas de Rocío que estoy aquí por ella", dijo en el Deluxe. "Si fuera violenta, yo no estaría aquí. No es justo lo que se está haciendo con ella. Rocío tiene carácter pero también un corazón que ya me gustaría tener a mi. Ha sido una madre desde muy con su hermano".

A pesar de la actitud conciliadora de Olga y Rocío Flores, parece que la reconciliación con Rocío Carrasco aún está lejos ya que, cuando Antonio David salga de la casa, se encontrará con una nueva demanda de su mujer por sus declaraciones. Además, tendrá que hacer frente también al juicio que tiene pendiente por presunto alzamiento de bienes por el que la Fiscalía le pide tres años de cárcel.