La oscura verdad tras las fotos de Luismi y Marcia Di Lele: chantaje y manipulación

La crónica rosa de Es la mañana de Federico abordó con Beatriz Cortázar y Paloma Barrientos, centrada en esta ocasión en las imágenes publicadas por Lecturas y que muestran a Luis Miguel Rodríguez, dueño de Desguaces La Torre y pareja de la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, en actitud muy cariñosa con Marcia Di Lele.

Di Lele fue novia de Kiko Rivera en el año 2009, y por eso es una vieja conocida del mundo del corazón patrio. Actualmente, sin embargo, está casada con un multimillonario y vive en Suiza, retirada de este tipo de actualidad. Así lo confirmaron las dos periodistas en esRadio, desvelando de paso un dato de primera mano del propio Luismi.

Y es que, tal y como contó Beatriz Cortázar en Es la mañana de Federico, la versión ofrecida por el novio de Ágatha es otra bien distinta. "Está bastante preocupado con el tema. Y es que son fotos antiguas. No puede decir si son de hace dos años, un año y ocho meses... Pero son antiguas", dijo en relación a la exclusiva de Lecturas.

En declaraciones hechas a Beatriz Cortázar, y desveladas en exclusiva en Es la mañana de Federico, Luis Miguel asegura que no ha visto a Marcia desde que está con Ágatha. Y desde incluso antes. También dice estar "muy cansado" de que muchas agencias, que tienen fotos suyas saliendo con muchas chicas, le chantajeen para que esas imágenes no sean publicadas.

"Él reconoce haber pagado para que reportajes con la Bordiú no salieran y ella no se cabreara, y así quedarse con las fotos. Pero esta vez le pidieron 10.000 euros y, como no tiene nada que esconder, no pagó".

En todo caso, la situación con Ágatha no parece que se vaya a complicar. Ella, en su momento -contó a Es la mañana de Federico- ya pidió al empresario que no cogiese a nadie de la cintura para prevenir este tipo de situaciones, dado el historial amoroso del empresario, que nadie -ni él mismo- niega.