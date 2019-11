Luismi, pillado con las manos en la masa

Lecturas le va a dar el desayuno este miércoles a Ágatha Ruiz de la Prada. Ella tiene tablas, y seguramente no le pille por sorpresa que su novio, Luismi Rodríguez, tiene muchas amigas. Pero verle abrazado y plantando la mano en el trasero de una de ellas en la portada de la revista puede que no le haga tanta gracia.

A través de seis fotos, vemos al empresario de los desguaces saliendo junto a (valdrían varias preposiciones) una mujer de un restaurante de la Milla de Oro de Madrid de un almuerzo que se alargó hasta el anochecer. Al salir, se despidieron con besos y abrazos muy sentidos. Él la rodea con sus brazos y en un momento incluso llega a poner su mano donde la espalda de ella empieza a perder su nombre.

Lecturas aporta varios datos sobre la amiga de Luismi, una rubia explosiva que luce transparencias. Se trata de la actriz Marcia Di Lele, que para más inri salió con Kiko Rivera en 2009. Por aquel entonces, ella quería ser cantante, y llegó a versionar el "Se me enamora el alma de Pantoja" con ritmos discotequeros. Los que crean que es una interesada se equivocan: según la revista, Marcia vive actualmente en Suiza con su marido multimillonario, llamado Roberto Villasanta, con el que se casó el pasado mes de septiembre.

Parece que El Chatarrero no ha hecho caso a una petición que le hizo Ágatha hace meses, cuando le cazaron con Silvia Fominaya: "Le he dicho que no vuelva a coger a nadie por la cintura y me lo ha prometido". Quizá si es más abajo de la cintura, valga.

Olga Moreno se enfrenta a una demanda

Leemos en Semana que Olga Moreno está "contra las cuerdas": la prudencia que ha demostrado hasta ahora podría irse al garete después de haber concedido una entrevista a Sálvame Deluxe. Según la revista, Rociíto va a tomar medidas legales contra ella por sus declaraciones. Sería la tercera demanda que recibe por parte de la hija de Rocío Jurado.

Semana recuerda que Olga ha sido "el soporte económico de la familia Flores" durante estos años en los que Antonio David no ha podido trabajar (básicamente porque había sido denunciado por malos tratos).

Primera exclusiva de Gonzalo Caballero

Gonzalo Cabalero habla en Hola apenas un mes después de haber recibido una cornada en Las Ventas que le hizo ver la muerte de cerca. "Hubo ocho o nueve minutos en los que me dieron por perdido".

Sin embargo el interés de la charla radica en la relación que mantuvo con Victoria Federica y a la que, según explica, ha puesto fin él: "He estado saliendo con ella unos meses, pero he tomado la decisión de no tener una relación seria porque quiero centrarme en mi profesión".

El torero denuncia el daño que le han hecho "las mentiras de la prensa" pero no su relación con los sobrinos de Felipe VI. Y, por supuesto, ni una mala palabra sobre su exnovia: "Victoria es maravillosa, con unos valores y una educación que harían que cualquiera se enamorara de ella".

Urdangarín pasará las Navidades en familia

Exclusiva de la revista Semana, que asegura en su portada que el cuñado de Felipe VI pasará las Fiestas en casa, fuera de prisión.

La publicación afirma que el exduque de Palma obtendrá el tercer grado penitenciario en las próximas semanas después de haber cumplido una cuarta parte de su condena. El marido de la infanta Cristina fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión por los delitos de prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencias y dos delitos fiscales.

Pantoja vuelve a sonreír

Diez Minutos da por hecho que la cantante vuelve a estar contenta. Se basa en las fotos tomadas durante su última "quedada" con sus fans. En ella, además de coincidir con la modista de trajes de flamenca Lina, la cantante estuvo acompañada de los pocos seres que son capaces de sacarle una sonrisa: sus nietos.

El hijo de Chabelita, Albertito, también estaba con ella. No así su madre.

Fran rescata su tema estrella: Pantoja

Fran Rivera, enemigo tradicional de la prensa rosa hasta que ha sido contratado como tertuliano de prensa rosa, habla en Hola de Isabel Pantoja.

El torero reconvertido en empresario aprovecha la presentación de un reloj de lujo y habla de todos los frentes que tiene abiertos: su enfrentamiento con su hermano Cayetano a cuenta de la corrida goyesca de Ronda y de la lucha con la cantante por la herencia de Paquirri.

Según Fran, hace años paró un auto que se iba a ejecutar contra ella por este asunto, pero lo paró por su hermano. "Lo que hace Isabel Pantoja no tiene nombre. Alguien con corazón no privaría a unos niños de los recuerdos de su padre".

Hugo Castejón se postula como ministro

El personaje más controvertido (y animado) de la última edición de Gran Hermano Vip concede una entrevista en Lecturas en la que habla de su preparación profesional.

Asegura el enemigo público de Mila Ximénez que "sería un buen ministro de Economía". "Tengo la misma preparación de De Guindos y Nadia Calviño", añade. Viendo el nivel del futuro Consejo de Ministros, quizá sería una buena alternativa.

La esperada entrevista Maria Jesús Ruiz

O Lecturas ha caído en la trampa o la ha organizado. María Jesús Ruiz, que en los últimos días trata de colarnos que su último novio lleva casado tres lustros y que ella no lo sabía, habla en la revista del disgusto que tiene encima. Semana pone en duda sus palabras y recela de la premeditación de todo este asunto.

La Miss posa con gesto serio y mucha más ropa de lo habitual y dice que "iban a casarse en Fin de Año en Nerja". No aclara si la fecha elegida era el 28 de diciembre, Día de los Inocentes.

Cóctel de noticias

Carolina (Adriana) Herrera se reencuentra en Madrid con Francisco Bosch, el empresario argentino con el que se la relacionó hace un año. Vemos en Hola que la hija de la diseñadora, que se separó en 2017 del torero El Litri tras 13 años de matrimonio, sigue manteniendo contacto con este atractivo señor con el que comparte, leemos, su pasión por el arte.

Los posados a solas de Elsa Pataky. La actriz, que suele posar para Hola en solitario (de hecho lo hizo en su propia boda), habla esta vez en la revista de su próxima mudanza y de su nuevo libro de fitness. Y dice cosas un tanto ofensivas para los comunes mortales que no están casados con Thor: "Me gusta cuando Chris está un poco más definido y no tan musculoso, más que nada para poder abrazarle, ¡porque con los músculos no llego a rodearle!".

Pilar Rubio también posa en solitario para Hola. En el año de su matrimonio con Sergio Ramos, la modelo hace balance de los últimos meses y nos cuenta en qué consiste básicamente su día a día: en entrenar y estar con sus hijos.

No es la única novedad en la familia del futbolista del Real Madrid. René Ramos, hermano mayor de Sergio (además de su representante), espera su primer hijo con la cantante Lorena Gómez tras solo un año de relación.

Isabel Preysler presenta al padre Ángel a Mario Vargas Llosa. Al parecer, el sacerdote y el escritor no se conocían. Ahora lo han hecho con las cámaras de la revista Hola como testigos.