Chenoa toma una decisión radical tras los ataques de su padre

Totalmente inmersa en los preparativos de su próxima boda con Miguel Sánchez Encinas, Chenoa está en uno de los mejores momentos de su vida a nivel personal y profesional. La cantante se tendrá que enfrentar a las polémicas declaraciones de su padre José Carlos Corradini de hace tan solo unos días en las que aseguró que "ella es la gallina de los huevos de oro para su madre, su padrastro, su hermano que es mi hijo... Ella les mantiene".

La colaboradora de Zapeando ha dado un paso al frente y aseguró que sus abogados ya están tomando cartas en el asunto y que serán ellos los que pongan solución a este conflicto: "Está en manos de mis abogados, no puedo hablar ni siquiera de ello", y añadió: "Yo estoy centrada en mi felicidad, lo demás me da igual, ya lo manejan los abogados y la ley que para eso está". Por esto, este lío judicial con su padre podría ensombrecer el día más feliz de su vida.

Ajena a todo lo que se está hablando sobre el día más especial de su vida, Chenoa prefiere rodearse de amigos para los preparativos del gran día, porque además algunas de sus compañeras de Operación Triunfo le están ayudando en todo el proceso. También tiene ganas de conocer la lista definitiva de triunfitos que acompañarán a Chenoa en el gran día. Por el momento ella prefiere guardar silencio al respecto.

Una mala relación

Corradini, que tiene ocho hijos de cuatro relaciones distintas, se enteró por la prensa de que su hija se casaba con el urólogo Miguel Sánchez Encinas. Malvive en un apartamento de 15 metros cuadrados con una pensión de menos de 200 dólares, que apenas le llega para subsistir. "Me robaron a mis hijos", asegura, años después de que su ex cogiera a sus hijos y dejara Argentina con rumbo a España pese a que "la patria potestad era exclusivamente mía".

José Carlos asegura que nunca ha tenido dinero para pagar un pasaje a España y preguntar a la Justicia por qué permitió que sus hijos permanecieran aquí. En definitiva, Corradini no ve a su hija desde antes de que se fuera de Argentina, cuando tenía ocho años (Chenoa tiene 44). "Soy una rata, un pobre hombre sin recursos, y que creen que lo único que quiero es sacarles plata cuando no es cierto, me ignoran totalmente. Lo que menos quiero de Laura es dinero", declaró recientemente a la revista Pronto.