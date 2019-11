Julio Ruz destapa la última gran mentira de María Jesús Ruiz

Julio Ruz ha reaparecido para demostrar que tanto la relación sentimental de su exovia María Jesús Ruiz con su community manager, Curro, como el posterior escándalo no es más que un montaje que ellos mismo se encargaron de guionizar. El empresario no se cree las lágrimas de la ex Miss España y desveló toda la verdad sobre la nueva historia que pretende, según él, vender a la prensa.

Según Ruz, María Jesús conocía perfectamente que su novio llevaba 15 años casado. "Yo sé que ella lo sabe. Yo lo sé y no entiendo a qué viene ahora tanta historia. También sé que se ha intentado negociar", afirmó rotundo. "¿Él está divorciado? Pues estará divorciado en los últimos tres meses. Vamos que no. Ella sabía de la existencia de la mujer y de todo. Lo sé porque los presenté yo, y yo se lo dije", desveló Ruz a la revista Semana, confirmando que se trataría de un montaje.

El empresario reconoció que ha recibido llamadas de programas de televisión para contar su versión pero que ha preferido no sacar dinero con esto. "Tenemos amigos comunes, yo sé por dónde va toda la historia, yo sé cómo se han movido. Lo que pasa es que a mí ni me va ni me viene la vida de esta señora. A mí lo único que me importa de ella es mi hija. Creo que ya es mayorcita para no hacer tantas tonterías como hace, pero esa es mi opinión", aseguró.

El propio Curro dio a entender que está divorciado de su mujer Yoli, aunque no es esa la versión que maneja Sálvame ni tampoco la primera vez que María Jesús es acusada de tal cosa, es decir, de hacer un montaje: ahí están los casos de Julio Ruz (que también tenía pareja) o Gil Silgado (cuando se hizo exclusivas arremetiendo contra él para luego irse de viaje a Portugal con el empresario).

La hermana de la mujer de Curro confirmó que seguía casado, algo que la modelo supuestamente no sabía. Su reacción fue verosímil, pero muchos se preguntan si lo ocurrido esa tarde en Sálvame no fue una interpretación digna de Goya. Yoli, por otro lado, sostiene que María Jesús y ella hablaron previamente, y por tanto la modelo era consciente de dónde se metía: "Tú y yo hemos hablado. Me has dicho que no teníais nada". "Mándame el pantallazo" replicaba la andaluza.