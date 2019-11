La crónica rosa ha abundado en la supuesta ruptura de Luis Miguel Rodríguez y Ágatha Ruiz de la Prada tras las imágenes publicadas por Lecturas con una ex de Kiko Rivera, Marcia Di Lele. Según ha publicado el digital Informalia, él asegura que ella le ha "mandado a paseo" tras unas imágenes que Luismi asegura son de hace dos años, y que si han sido publicadas ahora ha sido por negarse a pagar los 10.000 euros que le demandaban.

A ello se añaden dos datos desvelados en la crónica rosa de esRadio: según aseguró Beatriz Cortázar a esRadio, "probablemente no se publique un reportaje en Vanity Fair que estaban preparando juntos porque sería la segunda vez que le pasa a Ágatha lo de grabar en noviembre y en diciembre haber roto su relación" (en relación al final de su unión con el periodista Pedro J. Ramírez).

Por su parte, la periodista Paloma Barrientos añadió nuevas declaraciones del empresario, que está "compungido" porque -según sus palabras- "Ágatha es la mujer de mi vida".

Aquí Federico Jiménez Losantos apuntó las razones de Ágatha para cancelar ese reportaje. "Esto ya ha pasado, lo del reportaje fue muy duro para ella. Hace tres años pasó exactamente eso".

Respecto a por qué una personalidad tan fuerte con la de Ágatha ha congeniado con el empresario, tan opuesto a ella, también tiene su explicación. "Él es como es y la tendencia natural de un señor de cierta edad no va a cambiar. Pero ella había encontrado un acomodo que rentaba, le compensaba. El carácter selvático de este hombre compensaba por los selvático. Cuando estaban ennoviándose nos invitó a su casa y ella nos dijo: no ha leído un libro", desveló Jiménez Losantos en esRadio, estableciendo comparaciones con su ex Pedro J.