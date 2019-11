Tamara Falcó habló para los micrófonos de la crónica rosa de Es la mañana de Federico, en esRadio, al día siguiente de su victoria en MasterChef Celebrity. Allí recibió la felicitación de Federico Jiménez Losantos, Isabel González y los tertulianos de la crónica rosa, Daniel Carande, Alaska y Carmen Jara.

Tamara, que vio la final en su casa con amigos y familia, aseguró en esRadio estar "muy bien". "Me vitorearon y fue muy emocionante todo", dijo Tamara, que ha logrado guardar el secreto durante muchas semanas. "Es como si te cuentan el final de un libro, hay que verlo", dijo ella sin dejar de reír.

Preguntada por Mario Vargas Llosa, que hizo sorprendente acto de aparición en la final de concurso, dijo que estaba "muy bien y en México. Vio el programa y a las doce cogieron un vuelo él y su hijo Álvaro. Da gusto con él".

Tal y como apuntó Federico Jiménez Losantos, el concurso ha cambiado la imagen de Tamara en España "para siempre". Un salto de popularidad que obligar a la hija del marqués de Griñón e Isabel Preysler a planificar muy bien su siguiente paso: "Madre mía, me va a entrar vértigo. Eso lo haré con una representante fabulosa que tengo, Chus", dijo, sin querer aclarar si saldría en el clásico anuncio de Ferrero Rocher de su madre... o en las Campanadas. "Que no, que no, que no. Aún no...", dijo, dando a entender que todo es posible.

Tamara quiso dar las gracias a RTVE por la oportunidad que le han dado participando en el talent culinario. "Estoy feliz, contenta, agradecida a TVE por darme esta oportunidad". Eso sí, se mostró igualmente sincera sobre sus peores momentos en el concurso, que también se dieron: "El programa ocho fue muy intenso y no podía más. Y de repente pegas el salto, continúas, y sigues. Sigues luchando".

"Ni formales ni informales. Sí, caerán. No sé que contestar a eso", dijo ella entre risas a la pregunta de Federico de si se le han presentado novios. Tamara es conocida en la prensa rosa por ponerle muchos peros a eso de tener pareja.

Por último, y para desmentir rumores de cierta enemistad, se mostró "muy agradecida" a su compañera de concurso, Vicky Martín Berrocal, con quien hay "muy buen rollo". "Cuando estaba segura de que me iba, ella me decía 'tú no te vas'". Aunque en las primeras semanas no se entendía todo, la considero una amiga ahora que se ha acabado el programa".