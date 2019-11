Preocupación por Camilín tras ser pillado en un estado “lamentable” por las calles de Madrid

Camilo Blanes, conocido en su familia como Camilín, se convirtió en heredero de una fortuna de ocho millones de euros, entre propiedades, activos y derechos de autor, cuando falleció su padre Camilo Sesto el pasado 8 de septiembre.

La vida del único hijo del artista no ha sido fácil: durante muchos años estuvo viviendo con su madre en México, alejado de su padre, con el que mantuvo una relación llena de altibajos. Además, su estilo de vida siempre ha estado muy cuestionado por la prensa y durante los viajes que realizaba a Madrid para visitar a su padre, fueron varias las escapadas nocturnas y las noches locas en las que fue sorprendido.

Cuando parecía que todo aquello había quedado atrás, nuevas y preocupantes informaciones han salido a la luz esta semana. La revista Corazón TVE ha sido testigo directo de una de esas noches "descontroladas" del hijo del cantante alicantino. Unos hechos sucedidos el paso domingo 24 de noviembre de madrugada, en plano barrio de Chueca, cuando Camilo "deambulaba por las calles en un estado lamentable": "Apenas podía articular una frase con sentido y su carácter se tornaba, en algunos momentos, agresivo. No se dejaba ayudar. Puestos en contacto, al día siguiente, con su madre, Lourdes Ornelas, para explicarle lo sucedido, ésta se mostraba angustiada", cuentan en la publicación.

"Mi hijo está enfermo"

La revista ha conseguido las primeras palabras de Lourdes Ornelas sobre el tema a la que confiesa que su hijo necesita ayuda: "Mi hijo tiene un problema. Está enfermo. Esto ya ha pasado muchas veces y me temo que se va a repetir. Se está jugando la vida". Al mismo tiempo, reconoce que llevaba días buscándole: "Hace tres días que no duerme en su casa y esta madrugada llegó sin sus documentos, sin sus tarjetas y sin su teléfono. Yo misma he estado tres días buscándole por todos los sitios que frecuenta y, la verdad, estoy desesperada".

Unos problemas que según Lourdes Ornelas, "vienen de lejos": "Todo comenzó cuando vivía en Madrid. Luego su padre lo envió a México y allá también tuvo muchos problemas. Desde que llegamos para el funeral todo han sido problemas (…) Hay personas que quieren aprovecharse de su vulnerabilidad".