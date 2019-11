Golpe en la mesa de Gloria Camila: destapa la gran mentira de Kiko Jiménez

Le polémica generada en torno a los pagos de la reforma de la casa de Kiko Jiménez ha dado un giro inesperado gracias a los documentos que ha entregado Gloria Camila al programa Mujeres y Hombres y Viceversa. Según el ex gran hermano, habría podido pagar la reforma de su vivienda gracias al dinero ganado por su trabajo en televisión, una información que según su compañera de programa, Violeta Mangriñán, no es cierta. Al parecer, todo el dinero habría salido del bolsillo de la hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado: "Yo le invito a que cuente si es verdad o no que su exnovia le realizó una transferencia a él y por eso él viene aquí con que ha pagado con su tarjeta. Gloria facilitó un dinero a este chico a su cuenta, y si no yo me voy a encargar de traer las pruebas", aseguró.

Tras conocer la polémica, Gloria Camila se puso en contacto con el programa para ofrecer su versión y enseñar las pruebas que demostrarían que fue ella quien pagó los gastos. En primer lugar, demostró que las facturas mostradas por Kiko eran de la compra de unos muebles y no de la reforma. En los documentos aportados por Gloria se recogen datos sobre la obra y las modificaciones que se realizaron en la vivienda, cedidos por la propia empresa constructora, y los correspondientes comprobantes de pago y facturas en los que se evidencia que pagó 23.000 euros. Según su versión, acordó con su entonces novio que le iría devolviendo el dinero "poco a poco". Tal y como confirmaron sirviéndose de documentos bancarios, el colaborador solo le ha devuelto 4.000 euros. La dirección del programa también tuvo acceso a los mensajes que intercambiaron Kiko y Gloria en aquellos días. En ellos, el colaborador le pasaba su número de cuenta para que ella realizara la transferencia.

Con la cara descompuesta, Kiko Jiménez prefirió guardar silencio y anunció que tomará medidas legales contra su exnovia: "Me gusta mucho escuchar su versión. Vamos a tratar este tema donde hay que tratarlo. Ella tiene su versión y yo la mía, vamos a salir de dudas".