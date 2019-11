Paz Vega: "Me gustaría tener otro hijo"

Paz Vega sigue viviendo a caballo entre Estados Unidos y España, donde definitivamente se ha instalado toda la familia. Su matrimonio con Orson Salazar no puede ir mejor, y son padres de tres hijos. La actriz asistió a una fiesta en Madrid, organizada por la plataforma Amazon. "Soy muy aficionada a comprar de esa forma, sobre todo porque encuentro cosas que no las tienen en las tiendas. Por ejemplo a mi hija le gustan unos cuentos en inglés que no los he encontrado ni en La Casa del Libro, y en Amazon están. Lo último que me he comprado para mí es un roller para la piel".

Según comentó Paz Vega, sus hijos se han adaptado muy bien a vivir en España. "Están muy bien en su colegio, aunque al mayor le costó un poco más. Ya están pensando en la Navidad y la carta a Santa Claus ya la tienen escrita y enviada. Ellos no son muy de Reyes Magos, al vivir tantos años en USA". Así lo explicó.

La actriz no para de trabajar. "En este momento estoy terminando de rodar una película en Oklahoma, que empecé hace tres semanas". Al preguntarle por la serie que le dio la fama que hoy conserva, su recuerdo no pude ser mejor. "Siete Vidas marcó una de las épocas más divertidas de mi vida, ahora se cumplen 20 años de aquello. Trabajar con aquellos compañeros como Amparo Baró, Blanca Portillo, Javier Cámara, que eran el núcleo principal, fue un sueño. Tuve mucha suerte, y tengo nostalgia. Creo que se va a organizar un encuentro, pero como todavía no lo sé, no lo puedo adelantar", comentó.

Su paso por el MasterChef, según contó, fue muy positivo y lo disfrutó mucho a pesar de lo duro que es. "Lo que se emite está editado, y no se refleja lo mucho que cuesta y lo que se puede llegar a sufrir. Hay veces que te llegas cabrear contigo misma, y luego dices, si yo no soy cocinera y no voy a poner un restaurante. En Navidad cocino yo, pero nadie me pone un reloj y tampoco me dicen que lo que hago es una mierda. Siempre que puedo veo el programa, porque es lo que más me gusta".

Al nuevo año le solo le pide salud. "Eso es lo más importante, trabajo tengo y amor también. No me importaría tener otro hijo, es más me encantaría de verdad, pero este año no está dentro de la lista".