La revista Pronto sorprende con su portada del lunes, centrada en la figura de Belén Esteban. Aseguran que está "decidida a dejar la televisión", y que aunque aún no ha puesto fecha a su adiós, éste sí podría estar verdaderamente cerca. El factor determinante, sus intentos de quedarse embarazada de su marido Miguel.

Aunque no es la primera vez que Belén Esteban amenaza con dejar la televisión, lo cierto es que hasta ahora no había entrado en escena este nuevo y determinante factor: sus intentos de quedarse embarazada. Así lo ha confirmado ella misma a sus compañeros de trabajo en Sálvame. "Dejaré la televisión en cuanto pueda. Quiero dejar Sálvame y la TV para siempre y dedicarme a vivir. Y muy tarde, muy tarde no va a ser", publica Pronto.

Belén culminaría así una carrera llena de triunfos. Pese a que aún no ha superado del todo el episodio de su exmánager Toño Sanchís, en tanto la casa que actualmente ocupa aún no ha pasado completamente a su poder, la colaboradora recibió en nombre de todos sus compañeros el premio Iris de la crítica a Sálvame por tantos años entreteniendo a la audiencia.

Los intentos de Belén, de 46 años, de quedarse embarazada no son nuevos. La pasada primavera fue fotografiada saliendo de un centro médico en Madrid, al que acudió para someterse a un tratamiento de fecundación "in vitro".

Otro factor determinante en su decisión podría ser el tiempo. Tiempo para poder cuidar de su madre y su hermano, y en general para todos los suyos. Su madre lleva ya varios años con una salud frágil, y dado que vive en Benidorm, Belén no la tiene tan cerca como querría. Lo mismo con su hermano Juan Pedro, enfermo de fibromialgia con un grado tan severo que a menudo ha requerido ser hospitalizado.

En ¡QMD! optan por destacar en portada el triunfo en MasterChef de Tamara Falcó, y sobre todo su sorpresivo beso a Jordi Cruz en pleno alegrón tras darse a conocer su nombre. Además, una fotografía sin camiseta de Can Yaman, el actor turco que ha visitado España para promocionar su culebrón en Mediaset.

En la revista Corazón aparece en portada Camilo Blanes, conocido en su familia como Camilín, que se convirtió en heredero de una fortuna de ocho millones de euros, entre propiedades, activos y derechos de autor, tras fallecer su padre Camilo Sesto el pasado 8 de septiembre. Cuando parecía que el joven había dejado atrás su vida disipada, esta semana fue visto en un barrio madrileño en un estado preocupante, tal y como informa la revista.