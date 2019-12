Minerva Piquero reaparece para responder a los comentarios sobre su subida de peso

Minerva Piquero fue una de las periodistas y rostros más conocidos de los televisión de los 90, consiguiendo revolucionar El Tiempo por su lengua coloquial y su carisma. Pero por voluntad propia Minerva decidió abandonar la pantalla y ahora ha vuelto marcada por la polémica.

La periodista ha presentado su libro Nacida libre, sin embargo ante su regreso a los medios los primeros comentarios fueron solo su aspecto físico y su cambio de imagen. Sin duda, unos comentarios que no han pasado desapercibido para Minerva Piquero y que ella misma ha querido responder desde el plató de Sábado Deluxe.

Hablando sobre su último trabajo y feminismo, Minerva declaraba: "He tardado mucho en comprender que yo puedo hacer lo que me da la gana y estar con quien a mí me dé la gana".

Pero como no podía ser de otra manera, Piquero también ha respondido a los comentarios sobre su subida de peso: "A mí ahora no me afecta nada, pero me sorprendió muchísimo por aquel entonces y me hizo daño. Un día sales de casa y te encuentras una revista que dice: 'Estas como una foca'. Pues te pones a llorar, te afecta", confesaba.

"Lo que a mí me sorprendió es que fuera noticia, porque es tan importante, era con desprecio a la mujer. Cuántas veces hacen comentarios sobre el aspecto de los hombres y cuánto de las mujeres", continuaba la periodista, que aseguraba haberse sentido un trozo de carne.

En cuanto a su cambio físico se ha sincerado: "Me supuso un problema porque fue de manera involuntaria, me empezó a fallar el tiroides y cogí peso muy rápido y me puse a pensar, si los hábitos son los mismos qué ha pasado", asegurando que le costaba reconocerse en el espejo.