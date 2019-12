Crudos ataques a 'Sálvame' desde 'Viva la vida' por el chivatazo de Kiko Matamoros

Esta semana, Sálvame anticipó la que, según ellos, sería una de las grandes exclusivas de su historia: la infidelidad en el extranjero de un personaje muy famoso que habría sido pillado sin saber que estaba siendo grabado.

Poco después, al colaborador Kiko Matamoros se le escapó el nombre de la persona en cuestión, levantando una de las mayores polémicas que se recuerdan en los últimos meses del programa. Lo hizo con una breve frase que lo explicaba todo y que detonó la bomba, una bomba que el supuesto aludido Cayetano Rivera ya ha anunciado que se dispone a contraatacar en los tribunales.

El asunto ha tenido tal trascendencia que desde Viva la vida, el programa que los fines de semana conduce Emma García, se ha querido sacar punta al asunto. Y ha sido el no menos polémico paparazzi Diego Arrabal quien lo ha hecho, arremetiendo muy duramente contra el programa que habitualmente conduce Jorge Javier Vázquez.

Diego Arrabal contra Sálvame | Telecinco

Para Arrabal solo existe "afán de hacer daño" ya que las fotos de las que hablaron procurando siempre no dar nombres, "no demuestran nada". "Hay mucho miedo. El día que se descubra quién está detrás de todo esto, se echarán las manos a la cabeza. Es surrealista, es de pura mafia. Me da pena que se juegue de esta manera tan sucia" remató junto a Emma García.

Dice Arrabal haber recibido dos llamadas de "dos personas involucradas en este tema, alguna con no muy buenas maneras, y podría decir que hasta amenazantes. Hay mucho miedo", desveló. "El daño está ya hecho, lo que ellos querían ya está hecho", no importa si la revista interesada en las imágenes las publica ya o no.

Y todo "por una serie de negocios", explicó el fotógrafo sobre "la madre del cordero de todo esto". "Ahí hay una persona que no es bienvenida, no es bien hallada o aceptada. Y van a muerte".

Las imágenes —que confiesa no haber visto— no lo dicen todo y, por eso, sospecha de una mano negra detrás de todo esto. Una nueva conspiración que nosotros mismos vamos "agrandando" en progresión. "Kiko lo sabe absolutamente todo", señala.

Las personas que están moviendo las fotografías en España —fueron tomadas en el extranjero— quieren que "ese argumento (el de Kiko Matamoros) sea el que se diga en todos los programas, y nosotros estamos agrandando el tema. No demuestran absolutamente nada". El hablar de una imagen sin comprarla es delito, recordó además.