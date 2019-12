Carola Baleztena, con la cara abrasada tras someterse a un tratamiento estético

"Supongo que me habéis visto y os habéis asustado", con estas palabras comienza la publicación que ha compartido este lunes Carola Baleztena. La mujer de Emiliano Suárez, que cuenta en las redes sociales con más de 60.000 seguidores, aceptó una colaboración de un centro de estética para realizarse un tratamiento láser y los resultados no han sido los que ella esperaba.

"Me voy el lunes a la clínica y me atienden muy amablemente, me hacen rellenar una ficha y me pasan con el doctor", comienza narrando la influencer. "En el momento le digo que estoy bastante contenta con mi piel, me he hecho mis cositas y mis vitaminas y, en este momento, no me hace falta nada más. Tengo algunas manchitas de tanto sol, pero son pequeñas y no me preocupan demasiado", continúa. Aunque ella quiso cambiar el tratamiento por un láser de depilación, le recomendaron realizarse en tratamiento en el rostro: "Él me decía que no, que me hacía un láser en la cara que era cero agresivo y que esas manchas me iban a desaparecer".

Al realizarse el tratamiento estético tuvo que firmar un documento de consentimiento pero Baleztena no estaba de acuerdo con algunos de los puntos: "En ese consentimiento me dice que no puedo hacer deporte y le digo que no puedo hacérmelo porque estoy en un reto. Me dice que no me preocupe, que es un consentimiento para todo tipo de tratamientos pero que este es tan poco agresivo que no hay ningún problema (…) Le dije que me daba un poco de miedo. Me tumbo en la camilla y me empieza a hacer aquí, donde tengo las quemaduras de segundo grado, y me dolía muchísimo y olía a quemado. Le dije que no me lo quería hacer, me dijo que me bajaba la fuerza, que aguantase un poco", relata.

"Aguanto el dolor, que fue bestial, salí asustadísima. Me he pasado días llorando. Me llamaban para decirme que esté normal, y me dicen que la directora no estaba en la clínica y que es habitual que se quede así la cara. Os pido a todas las mujeres que nos preocupamos tanto por tener bien la piel que, primero, vayamos a clínicas recomendadas, que miréis bien y te lo expliquen bien. Todos los que utilizamos la medicina estética lo hagamos de manera consecuente y coherente. Espero que el próximo vídeo sea para contaros algo bueno".

La respuesta de la clínica no se ha hecho esperar y ha respondido a las acusaciones de Baleztena con un comunicado en el que desmienten su versión: "El grupo AEVO considera totalmente correcto y ajustado a procedimiento el tratamiento láser realizado el pasado 11 de noviembre a Carola Baleztena, y desmiente rotundamente todas las acusaciones que la actriz ha vertido sobre los supuestos efectos secundarios de dicho tratamiento, efectos normales en la fase inicial, tal y como se le informó", cuentan en su comunicado. "Los efectos logrados con el tratamiento se pueden haber visto retrasados por irresponsabilidad de la paciente, que no ha seguido las indicaciones post tratamiento".