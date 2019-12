El motivo por el que Rocío Jurado no incluyó a sus nietos en su testamento

Durante la última gala de expulsión de Gran Hermano VIP, el maestro Joao regaló a Rocío Flores un pañuelo que le regaló Rocío Jurado durante su época de transformista. El emotivo gesto del vidente fue consecuencia de la confesión de la joven en semanas anteriores: "No tengo nada de mi abuela". Una afirmación que fue tema de debate este lunes en Sálvame, donde Gema López ofreció su versión sobre el motivo por el que Rocío Jurado no incluyó en su testamento a sus nietos.

"Al final, por ley de vida, esa niña y su hermano tendrán a su disposición todo", dijo Carlota Corredera. "O no", contestó Gema López. "¿Por qué esos niños eran los únicos que no estaban en el testamento? Rocío Jurado fue generosa con sus hermanos, con sus sobrinos y no nombra nunca en la herencia a sus nietos, ¿nunca os ha llamado la atención?", preguntó la periodista. "Cualquier herencia que hubieran tenido sus nietos, hubiese dispuesto de ella Antonio David. Y ahí de alguna manera se pidió que eso no pasase", aseguró.

Otra de las que se ha pronunciado sobre este tema ha sido Rosa Benito, que durante su participación en Ya es mediodía, lamentó que Rocío Carrasco no haya dado nada a su hija de su abuela: "Las cosas que tengo de mi cuñada son vestidos que me han regalado, cosas que tengo guardadas que van a estar ahí para la historia y no entiendo que su madre no le haya dado algo de su abuela, esa niña tiene que tener algo de su abuela que para eso mi sobrina Rocío es heredera universal, se lo ha quedado todo. Espero que algún día la madre le dé algo".

"Dado el enorme cariño que Rosa tiene a Rocío Flores no sería de extrañar que tenga un detalle con ella similar al que ha tenido Joao", aventuró Gema López en el programa de las tardes de Telecinco. "Sin mojarse mucho, sí ha dejado claro de qué parte está, porque Rosa sabe lo que les ha hecho Rocío Carrasco a ella y a su hija Rosario, y esto suma a lo que le ha contado Rocío Flores", concluyó.