Antonio David Flores, sin piedad contra las Campos: "No quiero trabajar con 'hijas de'"

La revista Lecturas publica este miércoles una entrevista en exclusiva a Antonio David Flores, días después de ser expulsado de la casa de Gran Hermano VIP. El concursante asegura que es un hombre nuevo que ha conseguido recuperarse de las heridas de su tormentoso pasado con Rocío Carrasco, con la que aún le unen varios litigios en el juzgado.

El exyerno de Rocío Jurado ofrece su confesión más dura al reconocer que ha tenido que medicarse con ansiolíticos y antidepresivos durante su etapa en el reality. Señala a su exmujer como la culpable del viacrucis que ha atravesado durante los últimos cuatro años y de ser la "mano negra" que ha intentado sacarle del concurso. "Rocío quería desestabilizarme. Sabe que no tengo 80.000 euros y demuestra su grado de maldad", asegura.

"He sido víctima de una pinza premeditada: por un lado, no me dejaban trabajar y, por otro, me dirigieron un procedimiento de violencia de género para hundirme personalmente", recuerda sobre la etapa en la que desapareció de la televisión.

Uno de los principales pensamientos que Antonio David tenía durante su estancia en Guadalix de la Sierra ha sido el sufrimiento que podría estar pasando su hija en los platós de televisión. Unas dudas que se disiparon cuando fue testigo de "la fortaleza" de Rocío Flores para defenderle: "Ese pensamiento me ha martirizado. Al mirar a mi hija, pensé: joder, te he dejado desprotegida".

Antonio David se muestra especialmente duro con el clan Campos, que mantienen una relación muy familiar con Rocío Carrasco y que no han dudado en criticarlo en reiteradas ocasiones. "No sabía que fuese tan imponte para Teresa Campos como para hablar de mí. Si pretende atacarme, le digo que yo soy de Málaga, como ella, y allí la gente nos conoce a los dos (…) Agradezco a Terelu que haya dicho que no trabajaría jamás conmigo. Yo trabajaría con gente profesional, no con 'hijas de'. Terelu no es profesional, para eso hay que ser objetiva. (…) Carmen Borrego no tiene ni idea de mi vida, que no hable de lo que no sabe. Le queda poco por vender ya de su vida. ¡Qué pena que cuando ya nadie te compra nada tengas que recurrir a la vida de los demás! Carmen tiene una vida muy interesante de la que puede hablar y de la que los demás también podemos hablar".