Diego Matamoros estalla contra 'GH VIP' por una encerrona a su mujer: "Esto es una cerdada"

Estela Grande fue la gran protagonista de la gala de este martes en Gran Hermano VIP: límite 48 horas. Llegó el momento de que la mujer de Diego Matamoros conociese la verdad sobre lo que ha ocurrido en el exterior como consecuencia de su amistad especial con Kiko Jiménez y las posteriores reacciones de Sofía Suescun, actual pareja del concursante, y su marido.

El programa organizó una encerrona a Estela haciendo que se encontrarse en la casa de Guadalix de la Sierra con Kiko Jiménez y Sofía Suescun antes que con Diego Matamoros, y pudo visionar las polémicas imágenes que han estado a punto de acabar con su matrimonio. Una encerrona que no gustó al hijo de Kiko Matamoros: "Yo me había comprometido a ver a mi mujer, como cualquier familiar, porque estaba de bajón. No está bien esta puta mierda", dijo. Al parecer, Diego Matamoros desconocía que Sofía Suescun y Kiko Jiménez visitarían la casa. "Un poco de respeto a mi mujer, no quiero que sufra más", pidió al presentador. "Ojalá aguante para que les den a estos sinvergüenzas", insistió.

"Nadie nos va a separar. El otro (Kiko) no te ha contado la verdad. Se reían de nosotros. Esos dos sinvergüenzas. Ese que se ha sentado aquí a decir que te quiere mucho y que tiene tu amistad. Yo confío en ti aunque lo he pasado fatal, pero que tú no te mereces esto", añadió Matamoros antes de estallar contra Telecinco. "Me han hecho mucho daño. La puta cadena lleva semanas acosándome con esto. Con ansiedad, he estado fatal". "Me parece una cerdada lo que habéis hecho. Podíais haber esperado a que Estela estuviera fuera", dijo dirigiéndose al presentador Carlos Sobera.

El presentador justificó la encerrona asegurando que el programa no tenía mala intención, que lo había hecho para que Estela "aclarase sus sentimientos, la realidad de los hechos". "Entiendo que esté enfadado, pero no me parece bien que diga que la cadena la está acosando", se defendió Sobera en plató.