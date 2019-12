Descubren la identidad de la amiga con la que Cayetano Rivera quedó en Londres

Karelys Rodríguez es el nombre de la mujer más buscada ahora mismo en España. El diario ABC adelantó la identidad de la joven que aparece junto a Cayetano Rivera en las fotos que publica la revista Semana hechas en Londres. Aunque el programa Sálvame aseguró que su relación es sentimental, la publicación califica lo suyo como una amistad y tal y como adelantó esRadio, no hay muestras de cariño más allá de unas manos entrelazadas.

Ya se sabía que Karelys vive en la capital británica aunque es de origen canario. Es abogada pero también hizo sus trabajos como modelo y trabajó como relaciones públicas en una conocida discoteca de Madrid. Tiene 25 años y según desvela ABC, Karelys es muy activa en redes sociales, pero llama la atención que su rastro ha desaparecido prácticamente de Internet, incluso su perfil profesional. Su amistad viene de años atrás y sus encuentros han sido en el extranjero y en España, ya que según el diario la joven abogada ha estado varias veces en nuestro país para ver torear a su amigo.

Justo el día en que se han publicado las fotografías, Cayetano regresó a Madrid después de su periplo por Perú. Nada más aterrizar a las 15:30 de la tarde en el aeropuerto el torero estalló por la publicación de las mismas. En declaraciones a Europa Press, el marido de Eva González amenazó: "Voy a demandar a todo el mundo. Está todo claro, está todo clarísimo".

Además, nada más llegar a Madrid publicó un tuit dirigido a la revista Semana. "Si Semana piensa que la Justicia es tonta, y que no saben que de no ser por las especulaciones tan dañinas que se han hecho sobre mi persona no hubiesen comprado/publicado esas imágenes nunca, es porque tienen un concepto de la Justicia muy diferente al mío", escribió.

Si la @RevistaSemana piensa que la Justicia es tonta, y que no saben que de no ser por las especulaciones tan dañinas que se han hecho sobre mi persona no hubiesen comprado/publicado esas imágenes nunca, es porque tienen un concepto de la Justicia muy diferente al mío! pic.twitter.com/yAbzpIxgME — Cayetano (@Cayetano_Rivera) December 4, 2019

"No son los únicos a los que voy a demandar, voy a demandar a todo aquel que tenga una responsabilidad: fotógrafo, colaboradores, redactores, directores del programa que son también directores de contenido, programas, productoras, consejero delegado y cadenas. Son unas especulaciones que hacen daño a mi familia, a mí, atentan contra mi honor, contra mis derechos fundamentales y mi privacidad y no lo pienso dejar pasar". Más tajante que nunca sentenció: "Se ha hecho mucho daño a mi familia. No me voy a quedar con los brazos cruzados ni ahora ni nunca".