"Creo que ha llegado el momento de servir a mis padres, a mi hija, a mi pareja, que ha estado a mi lado que ha estado siempre contra viento y marea" fueron las palabras de Albert Rivera cuando anunció su dimisión después de las últimas elecciones. Desde entonces, solamente volvimos a ver al expolítico y a Malú en un bar de carretera desayunando cuando ponían rumbo a lo desconocido.

Este miércoles, tanto él como ella subían la misma fotografía en su perfil de Instagram para anunciar a todos sus seguidores que iban a ser padres. Una noticia que nos dejaba con la boca abierta tras meses de rumores y especulaciones sobre la pareja.

Beatriz Tajuelo parece que no quiere hacer ninguna declaración al respecto y se muestra con una sonrisa ante la noticia de que su expareja vaya a ser padre: "Bueno, ya sabéis que yo no tengo nada que opinar, cada uno con su vida, no me gusta meterme en la vida de los demás. Mucha felicidad para todo el mundo en general. Siempre es bonito que vengan niños al mundo".

De esta manera, la expareja de Albert Rivera ha querido desviar los tiros y no decir ni una sola palabra de lo que le parece esta noticia. Una información que ha sido celebrada por muchos compañeros de la profesión del expolítico y de la cantante, compartiendo por las redes sociales sus mensajes de enhorabuena.