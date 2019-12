Juan Avellaneda, el nuevo mejor amigo de Tamara Falcó

Entre Juan Avellaneda y Tamara Falcó ha nacido una gran amistad surgida durante el concurso de MasterChef, en la que la hija de Isabel Preysler se alzó con la victoria. El diseñador ha sido su gran apoyo, y como él mismo ha confesado estaba totalmente convencido que su gran amiga iba a ganar.

"La he apoyado a tope y sabía que iba a llegar a la final. El concurso es muy duro, se pasa mal, y hay que tener mucho aguante. Ha sido mi mejor compañera, eso lo he dicho siempre, y eso se ve de manera muy clara. Cuando me eliminaron, me escapé y fui a despedirme de ella. A Jordi Cruz le gustaba Tamara, estaba siempre muy pendiente de ella, y cuando le hablaba por detrás cerca del oído, ella se ruborizaba porque es tímida y él muy guapo. Si eso mismo se lo hubiera hecho a Yolanda, seguro que le hubiera plantado un morreo. Yolanda es una maravilla, es un 10". Así lo comentó antes de saberse el nombre de la ganadora.

Avellaneda, al no vivir en Madrid, no podía practicar en el hotel donde se hospedaba y Tamara le ofreció su casa. Allí los dos lo pasaron estupendamente, y siempre le estará agradecido. Del beso que se dieron concursante y jurado tan comentado, Tamara quiso aclarar que en ese momento todavía no había aparecido la actual novia del cocinero, la brasileña Rebecca Lima, porque ese hecho ocurrió en verano que fue cuando se grabó el programa.

La hija del marqués de Griñón y Juan han diseñado una colección cápsula de cara a la Navidad, ya que Tamara va a continuar con sus diseños de ropa de mujer y lo de la gastronomía se lo deja a los profesionales. Tamara, según me ha comentado, no deja de dar las gracias por la cantidad de felicitaciones que sigue recibiendo. Sin lugar a dudas, conquistó a la audiencia desde el primer momento que comenzó el concurso.