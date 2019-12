La primera reacción del padre de Malú al enterarse del embarazo de su hija

Este miércoles, Albert Rivera y Malú se sincronizaron en redes sociales para anunciar que van a ser padres de su primer hijo. "Ahora sí… Me emociona muchísimo poder compartir con vosotros este maravilloso regalo que nos ha hecho la vida: ¡Vamos a ser papás! Nos gustaría vivir este deseado embarazo con la mayor tranquilidad para poderlo disfrutar como merece. Una vez más, gana el amor", escribieron ambos en sus respectivas redes sociales acompañando al texto con la imagen de sus manos entrelazadas sosteniendo un chupete.

Horas después de la sorpresa, Pepe de Lucía, padre de la cantante, se ha pronunciado sobre el anuncio de que va a ser abuelo: "Estoy en shock porque estaba conduciendo y me dijo: 'Papi llámame, papi llámame'. Y yo, asustado, paré y le llamé", contó en una llamada telefónica a Sálvame. "'Papi no te asustes, vas a ser abuelo papá, abuelo', me dijo". "Qué alegría, me ha dado una alegría increíble. Y aquí estoy, que después del shock viene lo que es la calma. Y ya en la calma es cuando me quedo desfasado", continuó.

"No sé lo que hacer y lo que decir, es una noticia que me ha dado vida. Mi única hija, a la que quiero con locura y adoro. Es mi niña y mi única hija que me va a dar un nieto. Bueno, me lo van a dar entre los dos. Estoy deseando cogerla y pegarle un bocadito en la barriga", concluyó.