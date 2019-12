Las sorprendentes imágenes de Eva González en redes durante la polémica con su marido

Cayetano Rivera y su mujer Eva González están viviendo las horas más complicadas de su matrimonio después de la publicación este miércoles de unas fotografías del torero acompañado de una mujer durante una visita a Londres. Coincidiendo con la salida de la revista Semana, este miércoles Cayetano regresó a Madrid tras su periplo por Lima mostrando su enfado por la situación.

El diestro volvió a mostrar su intención de poner "en manos de la justicia el asunto": "Voy a demandar a todo el que tenga algo que ver", dijo con semblante serio. "No voy a quedarme de brazos cruzados. Son especulaciones que hacen daño a mi familia y a mí, que atentan contra mi honor, contra mi privacidad y mi intimidad y no lo pienso dejar pasar. Están haciendo mucho daño a mi familia y a mis seres queridos y no pienso quedarme con los brazos cruzados, ni ahora ni nunca", contestó a la prensa antes de coger el coche que le llevaría de regreso al hogar que comparte con su mujer y su hijo.

Por su parte, Eva ha preferido guardar silencio sobre el tema pero sí la hemos podido ver en sus redes sociales protagonizando unas sorprendente imágenes. Horas antes de la publicación de las fotografías, pero siendo ya conocedora de su existencia y posible publicación, la presentadora publicó un vídeo en el que aparece bailando, cantando y bromeando con algunos de sus compañeros de La Voz. "Hemos robado un buggy. ¡Que estoy muy loca!", dice muy sonriente y aparentemente despreocupada.