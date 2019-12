No es habitual que un famoso se moje con la situación política y menos que lo haga de la manera en que Marta Etura se ha manifestado en una entrevista en El Mundo. De hecho, esas contundentes palabras han convertido a Etura, que fue pareja de Luis Tosar, en trending topic en Twitter.

La actriz donostiarra, que esta semana estrena la película Legado en los huesos, ha recordado su juventud y la época en la que ETA "mataba cada quince días", comparando la situación vasca con la que se ha generado en Cataluña.

Relacionando su vida con los temas de la película, Etura reflexiona que "convivimos con El Mal, es nuestro legado como seres humanos. Hemos cometido todo tipo de barbaridades a lo largo de la Historia, yo he visto ese mal absoluto en mi tierra cuando crecía". Explica además que "todos tenemos nuestra parte oscura y no debemos rechazarla, sino abrazarla y controlarla. Pero El Mal es otra cosa, es la ausencia total de empatía, que es lo que más puede alejarnos de la violencia y el terror".

La situación vasca y la catalana, sin embargo, son "diferentes", "porque en Cataluña no hay ningún grupo terrorista, pero sí encuentro algo muy negativo en común: en el momento en que la independencia parte a la ciudadanía en conmigo o contra mí, es un conflicto sin solución asegurado y una faena para la sociedad de Cataluña y para todos los españoles", ha explicado el el diario.

"No respetaron nada, mataron y no hay ideología o religión que justifique el asesinato y el secuestro", ha dicho sobre la banda terrorista, extendiendo su crítica a Otegi y cómo se ha integrado pese a todo en la vida política española: "Que una persona que ha formado parte de un grupo terrorista, que ha matado y ha secuestrado, se presente a un cargo público, no me parece normalizar las cosas en absoluto. Al contrario: no es normal".

El padre de Etura, empresario, vivió mucho tiempo amenazado por la banda terrorista que ahora muchos tratan de blanquear políticamente. "En el siglo XX vivimos un montón de nacionalismos que no trajeron nada bueno, sólo conflicto. Un país como España, en el que conviven tantos paisajes, debería ser capaz de lograr que conviviesen las ideologías", remata al respecto.

"Evidentemente hay que pasar página y avanzar, pero para generar una sociedad de respeto en mi tierra necesitamos que las generaciones jóvenes sepan que, si coges un arma, no vas a tener un final feliz", considera.

Marta Etura también se muestra partidaria de que Pedro Sánchez forme gobierno debido a que es la lista más votada, algo que ya hizo en el caso de Mariano Rajoy en 2016. Sin posicionarse políticamente tanto entonces como ahora, asegura que es "lamentable que podamos ir a unas terceras elecciones porque los políticos no cumplan con su obligación".

No es la primera vez que Etura se muestra contundente en sus declaraciones sobre política. Tanto es así que le ha reportado no pocas y sangrantes críticas e insultos de los defensores de la vertiente contraria, empezando por el inevitable Willy Toledo. Además, coincidiendo con hace unos años el estreno de la primera entrega de Legado en los huesos, el thriller El guardián invisible, la actriz Miren Gaztañaga profirió insultos a España que obligaron al resto de la producción a desmarcarse y recordar que la verdadera protagonista del filme era Etura, no Gaztañaga.