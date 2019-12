Lucía Rivera: "Voy a querer a mi padre, pase lo que pase"

Lucía Rivera ha sido la encargada de encender el árbol de Navidad de la tienda World Duty Free, del aeropuerto Madrid-Barajas. La expectación estaba servida después de toda la polémica que se ha creado por las fotos publicadas de su padre Cayetano Rivera con una amiga en Londres.

La modelo se mostró en todo momento muy cauta cuando le preguntaron que opinaba de todo el revuelo mediático que se ha montado. "No voy a hablar de la vida personal de mi padre. Él es mayor para saber lo que tiene que hacer. Yo le dejo vía libre para que sea él quien tenga que decir lo que crea necesario".

Acerca de las fotos, dijo que no las había visto. "No las quiero ver ni he visto la revista. Tampoco he hablado con mi padre, y no creo que me tenga que contar nada. Lo único que os digo es que yo me creo la verdad de mi padre". De esa manera le defendió.

Cuando le preguntaron sí tenía mucho contacto con Eva, lo explicó de manera muy clara. "Nuestra relación no es ni buena ni mala porque no hay, y sí ella me envía un mensaje, la contestaré. No veo casi a mi padre, mucho menos a ella. Es complicado ver a mi padre, por temas de viajes, porque está igual que yo, nos llamamos de manera recíproca, es una relación normal y corriente. No voy a hablar más del tema porque no quiero herir a nadie, es un tema muy complicado, y cada relación es un mundo y hay que respetarlo. Cada persona sabe su verdad. Voy a querer a mi padre, pase lo que pase". De esa manera zanjó el tema.

Su relación con Marc Márquez, sigue viento en popa, como se suele decir. "Estamos muy bien, no hay novedades", dijo al respecto.