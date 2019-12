Santi Burgoa despeja dudas sobre su relación con Alba Carrillo

Alba Carrillo recibió una sorpresa en plena recta final de Gran Hermano VIP para ayudarle a pasar los últimos días en la casa con un poco más de energía. La colaboradora de televisión ha pasado tres meses sin saber nada de su novio, el presentador Santi Burgoa, y con la incertidumbre de si la estará esperando fuera. Todas las dudas de Alba se despejaron el domingo durante el Debate, cuando recibió un romántico mensaje de Santi que nadie se esperaba.

"Albi estoy orgulloso de ti. Tienes que seguir tranquila. Todo está perfecto fuera. Cuando digo todo, es todo. Tu mayor miedo está a punto de resolverse con la mejor de las noticias. No tengas ninguna duda de mí. No news, good news. Confía", escribió el presentador para finalizar con los incesantes rumores que le relacionaban con varias mujeres. "Sigue siendo como eres. Leal, honesta, sincera y divertida. Te echo tantísimo de menos. Te espero siempre. Te quiero, Santi".

¡Ay! Santi le ha escrito toda una declaración a Alba i te mueres porque alguien se te declare así #MeGustaGHVIPDBT13 pic.twitter.com/UQZwiHHsSZ — Gran Hermano (@ghoficial) December 8, 2019

Alba no pudo reprimir las lágrimas después de leer el mensaje y reconoció que no se lo espera, pero lo agradeció enormemente. "No sabes lo importante que es que me espera. He pasado un miedo atroz", reconoció.

Durante el transcurso de GH VIP y cuando salió a la luz la relación de Alba y Santi, un testimonio se puso en contacto con Socialité y desveló que Burgoa se habría puesto en contacto con ella a través de Instagram para "intentar ligar". "Santi Burgoa ha estado ligando conmigo por Instagram. Tenía una solicitud de mensaje privado que solo puedo ver yo. Estaba tratando de tener una conversación, me mandó un emoticono con un guiño y la lengua sacada", narró en el programa de María Patiño. "Todo empezó cuando le dio 'me gusta' a una de mis últimas fotos. Yo no le conozco de nada, pero me hizo gracia y también le di un 'like' a otra de sus fotografías".

Un modus operandi que coincide con el narrado por la modelo cuando trabajaban juntos en el programa de las tardes de Cuatro en el que él ejercía de copresentador. "Pillé a Santi por maquillaje y me preguntó que qué tal estaba por el tema de Courtois. Le dije que fatal y que podían haber cotejado conmigo las cosas que contaron en el programa. Y entonces él me echó una bronca de locos". Tras este encontronazo, Burgoa se habría puesto en contacto con ella a través de Instagram para mostrarle su apoyo. Ella le escribió el siguiente mensaje junto a su número de teléfono: "Para que verifiquéis las noticias". "Quedamos para comer pizza en su casa y desde esa noche nos vimos todos los días", contó Alba a sus compañeros.