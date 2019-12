Antonio David desvela las palabras más duras de Rocío Carrasco a su hija

Tras su paso por Gran Hermano VIP y cuatro años en relativo silencio debido a su guerra mediática con Rocío Carrasco, Antonio David Flores se sentó en el plató de Sábado Deluxe, para hablar claro de su enfrentamiento con la madre de sus hijos y apuntar a un principal culpable: Fidel Abiac.

"No han tenido intención nunca de llegar a un acercamiento", declaró Antonio David nada más empezar la entrevista. El concursante aseguró que, tras una reunión con su exmujer por un problema de salud de su hijo, descubrió que: "realmente no es ella la que tiene intención de hacer daño, es Fidel". El ex guardia civil apuntó a Fidel como el culpable de la situación y la mala relación y que Rocío no tenga relación con sus hijos: "Siempre he pensado que si yo tengo un conflicto con mi exmujer, y en mi caso mi mujer, Olga, contamina ese conflicto, no lo suaviza e intenta solucionarlo, yo tengo la capacidad de decirle a mi mujer que no se meta en el problema porque a mí lo que me interesa es llevarme bien con mi exmujer por el bien de mis hijos", explicó.

"Yo tuve una llamada de teléfono con él cuándo recién nos separamos Rocío y yo y en esa llamada llegó a intimidarme, me amenazó, pero claro, lo hizo por teléfono. Luego me lo encontré en una ocasión y es todo lo contrario, es un tío que es encantador. Da una cara por delante y por atrás se mete en el conflicto, me ha sorprendido que mi exmujer no haya sido capaz de frenar la situación", apuntó.

"No tiene nada que ver la Rocío de la cual yo me enamoré de la que yo he estado viendo todos estos años. A él desde un primer momento mis hijos le han estado estorbando en su relación. Yo me he preocupado de esta mujer y después de muchos años me he dado cuenta de que ella está en manos de él y de que él es el que maneja los hilos".

Una relación complicada

Durante el paso de su padre por el reality de Telecinco, Rocío Flores se ha mostrado cauta a la hora de hablar de su madre Rocío Carrasco y desveló que no le gustaría volver a acercarse a ella de nuevo. Aunque la joven nunca quiso entrar en detalles, Antonio David hizo pública la llamada que dinamitó la relación madre e hija.

Roció llamó a su madre para preguntar por su hermano David, que entonces viviía con ella. "Estábamos en Madrid, era de noche, sale fuera a hablar con su madre. La madre le coge el teléfono y le dice 'aquí no vuelvas a llamar. Olvídate de mí, yo no soy tu madre'", desveló. "Mi hija con 12 años ya quería venirse con su padre y dejar a su madre, pero no podía porque no era capaz de dejarla en casa con su novio (en referencia a Fidel Albiac)".

Antonio David aseguró que Rocío nunca ha tirado la toalla con su madre: "No he educado a mis hijos ni en el odio ni en el rencor. En mi casa se perdona". María Patiño preguntó al exconcursante de GH VIP 7 si ha conseguido perdonar a su ex mujer: "Si Rocío Carrasco me llama y me dice que tiene un problema tardo tres minutos en aparecer en su casa", sentenció.