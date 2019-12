Camilo Blanes responde a las acusaciones de su madre sobre su salud

El pasado domingo se cumplieron tres meses del fallecimiento de Camilo Sesto y la preocupación por el estado de salud de su hijo Camilo Blanes ha ido en aumento. Camilín se mudó a Madrid tras convertirse en el heredero universal de una fortuna de ocho millones de euros, entre propiedades, activos y derechos de autor y sus noches "descontroladas" se han vuelto habituales. El pasado 24 de noviembre la revista Corazón TVE vio a Blanes deambulando por las calles "en un estado lamentable": "Apenas podía articular una frase con sentido y su carácter se tornaba, en algunos momentos, agresivo. No se dejaba ayudar. Puestos en contacto, al día siguiente, con su madre, Lourdes Ornelas, para explicarle lo sucedido, ésta se mostraba angustiada".

El programa Viva la vida de Telecinco habló con él en un encuentro en las calles de Torrelodones, donde se sitúa la vivienda que Camilín ha heredado de su padre. "Estoy bien, tengo días buenos y días malos como todo el mundo". El cantante aseguró que está "sobrio" y quitó hierro a la preocupación de su madre Lourdes Ornelas. "Igual lo ha dicho porque salí una noche. Exagera algunas cosas y da entrevistas sobre ello. Un beso mamá, te quiero igualmente", dijo Camilo a las cámaras del programa.

Ornelas declaró a la citada revista que su hijo tiene "un problema": "Está enfermo. Esto ya ha pasado muchas veces y me temo que se va a repetir. Se está jugando la vida". Al mismo tiempo, reconoció que llevaba días buscándole: "Hace tres días que no duerme en su casa y esta madrugada llegó sin sus documentos, sin sus tarjetas y sin su teléfono. Yo misma he estado tres días buscándole por todos los sitios que frecuenta y, la verdad, estoy desesperada".