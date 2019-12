Karelys Rodríguez, amiga de Cayetano Rivera, rompe su silencio

Karelys Rodríguez, la mujer que fue fotografiada con Cayetano Rivera por las calles de Londres, ha roto su silencio días después de que la revista Semana sacara a la luz sus fotos juntos. A través de un comunicado del que se ha hecho eco Espejo Público, los abogados de la joven se han referido a las informaciones que han salido a la luz en los últimos días y requieren "que se proceda al cese inmediato de las mismas recordándoles que que mi representada no tiene el carácter de personaje público o famoso, por lo que constituyen un intolerable ataque a su honor, intimidad personal y familiar e imagen, desde luego no amparado por la libertad de expresión ni el derecho de información".

El escrito asegura que las publicaciones en las que se habla de Karelys "solo suponen el inmiscuirse en vidas ajenas, escudriñando su vida privada y carentes del más mínimo interés general, que doña Karelys no tiene ninguna obligación jurídica de soportar". Karelys se ha convertido en la mujer más buscada en España y sus abogados hablan de un "acoso mediático" que "supone un grave perjuicio tanto a su persona como a su familia, perjudicándola incluso a nivel laboral, al ser su profesión completamente ajena al mundo de la denominada prensa del corazón".

Los letrados añaden que las imágenes publicadas en Semana y los detalles sobre Karelys que han salido a luz en los días posteriores no están amparados "por la libertad de expresión ni el derecho a la información, en cuanto solo supone el inmiscuirse en vidas ajenas, escudriñando su vida privada y carentes por otra parte del más mínimo interés general". Según la periodista Beatriz Cortázar, Karelys tomó la iniciativa y ha contratado a la prestigiosa abogada Cinthya Ruiz y su despacho Cynthia Ruiz y Asociados, una abogada cuyo porcentaje de demandas ganadas es abrumadora.

Por otro lado, Cayetano Rivera ya anunció medidas legales contra Mediaset y Semana antes de viajar a Sevilla para pasar el puente con Eva González y su hijo en común. "Si Semana piensa que la Justicia es tonta, y que no saben que de no ser por las especulaciones tan dañinas que se han hecho sobre mi persona no hubiesen comprado/publicado esas imágenes nunca, es porque tienen un concepto de la Justicia muy diferente al mío", escribió nada más llegar de su viaje por Perú.

"No son los únicos a los que voy a demandar, voy a demandar a todo aquel que tenga una responsabilidad: fotógrafo, colaboradores, redactores, directores del programa que son también directores de contenido, programas, productoras, consejero delegado y cadenas. Son unas especulaciones que hacen daño a mi familia, a mí, atentan contra mi honor, contra mis derechos fundamentales y mi privacidad y no lo pienso dejar pasar". Más tajante que nunca sentenció: "Se ha hecho mucho daño a mi familia. No me voy a quedar con los brazos cruzados ni ahora ni nunca".