Alba Díaz responde enfurecida a la pregunta que nadie le había hecho

Segundo comunicado aclaratorio de Alba Díaz, hija del extorero Manuel Díaz "el Cordobés" y Vicky Martín Berrocal, tras su ruptura con el empresario Javier Calle. La primera vez, la joven "instagramer" quiso despejar dudas sobre las razones de tan inesperada ruptura, apenas unos meses de que Javier dejase su matrimonio con Coki Prieto.

"He sido yo la que he decidido volar y ser libre. Dejad de inventar y de machacar. Vamos a ser humanos, os cargáis todo lo que pasa por vuestro camino. Que sea hija de quien soy y que sea personaje público desde que nací no significa que podáis meteros en mi vida e inventar", dijo una enfurecida Alba Díaz en sus Stories de Instagram.

Alba, que reside en París, se ha enfadado por las sospechas de infidelidad que han pesado sobre el fin de esa relación con Javier Calle, residente en Marbella. "Es una persona que me ha querido, que me ha respetado y que me ha sido fiel como nadie ha sido fiel a su pareja en la historia. Es un tío que ha dado su vida por mí. Dejad de intentar cargaros algo tan bonito como lo nuestro, ya está bien. Lo que queréis es que me enfade con él".

"Es curioso lo de Alba -dijo el periodista Daniel Carande en la crónica rosa de esRadio-. No hace photocalls porque dice que no quiere ser famosa. ¿Pero entonces por qué das explicaciones de tu vida privada en Instagram?". Según Isabel González, subdirectora de Es la mañana de Federico, a Alba le ha enfadado sobre todo que alguien "especule con una infidelidad".

De hecho, estas declaraciones vienen a ofrecer un nuevo episodio de una ruptura de la que no se conocían las razones, provocando que el chicle se siga estirando: que el empresario le habría sido infiel a Alba. "Creo que lo dejé muy claro. Lo dejé con Javi por lo que dije. No tengo que entrar, pero voy a entrar porque me parece fatal lo que estáis diciendo de él", explicó.

En su primer mensaje, Alba Díaz desveló que fue ella quien rompió con Javier, asegurando que le quedaba (a ella) mucho por madurar y vivir y alabando a quien hasta ese momento había sido su pareja, y que dejó a su mujer Coki Prieto por quien hasta entonces había sido su mejor amiga, la propia Alba.

La relación siempre ha estado marcada por la polémica pues confirmaron su romance en 2018 pocas semanas después de que Javier se divorciase de Coki Prieto, quien hasta la fecha había sido gran amiga de Alba Díaz, que estuvo presente en la boda celebrada solo unos meses antes.