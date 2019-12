Kiko Matamoros, nueva víctima de Rocío Carrasco: "No me vas a amordazar"

Una nueva demanda de Rocío Carrasco se cierne sobre el universo Sálvame. La hija de Rocío Jurado volverá sentar a en un juzgado a otro colaborador de televisión que se ha atrevido a hablar de ella durante las últimas semanas: Kiko Matamoros. Ha sido el propio demandado quien lo confirmó este lunes en el programa de Telecinco. "Estoy ya de papelotes del juzgado… No le tengo miedo y no me voy a callar por muchas demandas que me ponga porque además, la voy a ganar. No me vas a amordazar", dijo.

Una demanda provocada por las palabras de Kiko Matamoros sobre Rocío y su matrimonio con Fidel Albiac y de las que se negó a retractarse. Según el colaborador, no hay "ninguna decisión que tome Rocío que sea autónoma". "Rocío ha elegido entre el mundo y su pareja porque no son solo sus hijos. Están sus hermanos, su padrastro, sus tíos… Pero el primer grado de responsabilidad es con sus hijos pero tiene también dos hermanos de los que no ha querido saber nada", manifestó. "El reparto de afectos y atenciones ha sido para Fidel, incluso la cuenta corriente. Es una señora que vive abducida por su pareja y se produce de la forma que a él le parece correcta".

Críticas a Fidel que se suman a las que realizó este fin de semana Antonio David Flores en Sábado Deluxe. El ex guardia civil acusó al marido de Rocío de ser el culpable de la mala relación de sus hijos con su madre. "Es la madre de mis hijos, no podría quedarme quieto si supiera que le pasa algo", aseguró. "Lo triste de todo ésto, es que este problema no se va a solucionar mientras su actual marido esté a su lado, aunque estoy convencido, de que mis hijos siempre estarán esperando a su madre".