Lío en La Sexta: Gonzalo Miró estalla por una mentira sobre Albert Rivera

Gonzalo Miró no ha querido faltar a la presentación de la película documental Regresa El Cepa, una cinta que se basada en el trabajo que realizó Pilar Miró con El Crimen De Cuenca en 1980. Muy orgulloso del legado que dejó su madre, el hijo de la directora recordó lo mucho que luchó su madre por esta película después de que se le procesase por ella.

Allí, Gonzalo Miró se mostró enfadado con los medios y quiso aclarar las declaraciones que hizo durante una distendida entrevista en La Sexta, en el programa Liarla Pardo donde colabora, tras una pregunta de Boris Izaguirre sobre Albert Rivera y Malú.

En varios medios se publicó que Gonzalo, ex de Malú, había cargado contra la cantante y su actual pareja tras el anuncio de embarazo con esta frase: "Yo pensé, y lo sigo pensando, que él en realidad lo que quería no era ser presidente del Gobierno sino ser famoso. Hay gente que tiene ese deseo. Y montó todo esto para conseguir esa portada".

Unas declaraciones que Gonzalo ha negado rotundamente: "Yo cuando quiero decir algo, lo digo, pero no fue el caso. No lo dije yo". Además, evitó hablar del embarazo de su ex: "Si yo entiendo que me queráis sacar cualquier palabra pero si ya me han atribuido cosas que no he dicho, imagínate si lo digo". Las declaraciones en realidad pertenecen a Boris Izaguirre, con quien Miró conversaba en el sofá con Cristina Pardo.

Miró salió con Malú durante tres años, una relación profunda pero también muy alejada de los medios por la natural discreción de la cantante.

Y tiró balones fuera con respecto a la actual situación de la cantante y Albert Rivera: "Estoy impactado por el documental Regresa el Cepa. Entiendo que tenga interés pero no he dicho nada nunca y no lo voy a decir ahora".