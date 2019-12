Campanario y Jesulín desvelan el motivo por el que Belén Esteban ya no habla de ellos

Jesulín de Ubrique y María José Campanario vuelven a lo grande a la portada de la revista Hola con un posado exclusivo que recuerda a otro que protagonizó el matrimonio hace una década en esta misma publicación. Una entrevista en la rememoran su historia de amor que se remonta dos décadas atrás cuando se encontraron en un restaurante gaditano, apenas unos meses después de que el torero rompiese su relación con Belén Esteban, con la que había tenido una hija poco tiempo antes.

"Jesús y yo somos un equipazo y no puedo estar más feliz de vivir mi vida con él. Me entiende, pone todo fácil y estoy superenamorada. No puedo decir otra cosa (…) Ya no sé las veces que nos han separado. Incluso antes de casarnos. Y aquí estamos. Cuando estás bien, sabes quién eres y a quién tienes al lado, acabas siendo más fuerte", dice María José en la entrevista desmintiendo de nuevo que su matrimonio atraviese una crisis. "Con el paso del tiempo el matrimonio se puede desgastar, pero no es mi caso. María José y yo estamos en un momento fantástico. Nunca se me ha pasado por la cabeza el divorcio", replica el diestro.

Sobre la supuesta mala racha económica que atravesarían, Jesulín confiesa que han aprendido a vivir con menos recursos de los que disponía en su épocas en los ruedos: "Gracias a dios no me hace falta torear para vivir. Si hubiera necesitado dinero no me habría tenido que poner delante de un toro, nadie sabe el dinero que me han ofrecido las televisiones (…) Mis negocios van muy bien gracias a Dios. Afortunadamente mi familia se ha adaptado a la vida de cuando toreas y cuando no. Como a mí no se me han olvidado mis orígenes, pues empecé sin nada, no me asusta volver a donde empecé".

Por su parte, María José Campanario no duda en hablar sobre su relación con Belén Esteban, una "sombra" del pasado de Jesulín que ha intentado que no afectase a su matrimonio: "Cada uno vivimos la vida desde nuestra perspectiva, por mucho que han intentado que esa sombra estuviese presente, la vida real era muy diferente". Además, señala el motivo por el que Belén habría dejado de hablar de ellos en televisión: "Afortunadamente ha dejado de hablar de nosotros, quizá porque hay causas pendientes en el juzgado y tenga un poco más de cuidado".

También recuerda el episodio ocurrido hace dos veranos cuando intentó un acercamiento con Belén durante una de las peores etapas de la fibromialgia que padece desde hace años: "Nunca he tenido ningún mal gesto ni ningún desencuentro en persona. Al contrario, siempre he tendido una mano. Y yo lo que he recibido de ella también era lo mismo, aunque lo que se proyectaba después (en un plató de televisión) era completamente diferente". Desmiente que haya habido algún nuevo acercamiento o que vaya a existir en un futuro: "No lo habrá. El último lo contó en televisión y era absolutamente innecesario y mucho más en el momento en el que sucedió".